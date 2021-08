Aitken sugiere cambios en Eau Rouge tras su grave accidente

El piloto británico-coreano, que sufrió fracturas en la clavícula y la vértebra en un accidente en las 24 Horas de Spa hace dos semanas, dice que ya ha hablado con el representante de la FIA para exponer sus ideas.

El accidente de Aitken, que se produjo después de salirse de pista, golpear las barreras y rebotar al medio de la pista antes de ser golpeado por otros coches, ha servido para reavivar el debate sobre la seguridad en esa secuencia de alta velocidad del trazado belga.

El tramo Eau Rouge-Raidillon también fue el escenario de un horrible accidente de Fórmula 2 en 2019 que se cobró la vida de Anthoine Hubert y dejó a Juan Manuel Correa con graves lesiones.

Spa-Francorchamps ya ha hecho planes para ampliar varias zonas de salida de pista en su intento volver a tener carreras de motos, incluyendo el regreso en 2022 de la carrera de resistencia de 24 horas del Endurance World Championship de motociclismo.

La renovación también incluye trampas de grava adicionales en varias curvas, incluida Raidillon.

Aitken, que también formó parte del fatídico fin de semana de F2 de 2019, cree que el circuito ya ha "hecho un trabajo bastante bueno" en una combinación de curvas inherentemente peligrosas, pero espera que la zona de salida de pista en el lado izquierdo del Raidillon también forme parte de la revisión.

"Obviamente, es un tema un poco sensible porque hemos tenido algunos accidentes bastante graves en las últimas décadas, siempre ha sido un punto peligroso", dijo Aitken a Motorsport.com.

"He reflexionado bastante. En mi opinión, creo que han hecho un buen trabajo en su mayor parte con lo que es inherentemente, una curva muy rápida con una salida ciega".

"En el lado derecho está muy abierto en la parte superior, no creo que haya ningún cambio importante que deba hacerse allí y vimos un par de coches durante el fin de semana en las 24 horas de Spa que se perdieron a la derecha, y eso estaba relativamente bien. Hay suficiente espacio y está lo suficientemente lejos de la pista como para estar bien".

"El problema es que con el tipo de accidente que tuve cuando golpeas la barrera de la izquierda, la distancia desde el centro de Eau Rouge, cuando estás subiendo la colina, hacia esa barrera de la izquierda no es lo suficientemente grande. No tienes tiempo de frenar".

"También es por el tipo de accidente que tuve en el que estás corrigiendo en exceso un deslizamiento, el coche seguía relativamente recto para mí. Pero sabía que no había forma de evitar la barrera o de tener tiempo para apartarme de ella, porque la salida de pista no es lo suficientemente profunda".

"Así que eso es una cosa, que tiene que ser más amplia".

Aitken cree que unas escapatorias más amplias también evitarían que los pilotos rebotaran hacia la línea de carrera y pudieran ser golpeados por otros coches, que es lo que le ocurrió en la carrera.

Sin embargo, el piloto anglo-coreano no está convencido de que el simple hecho de añadir grava sin ampliar en la escapatoria lo hubiera ayudado.

"Al no ser lo suficientemente profunda, cuando chocas absorbe la energía y te hace rebotar, te pone en la línea de fuego", explicó.

"Ya he hablado con un par de personas de la FIA para tratar de ver si hay algo que pueda hacer desde la perspectiva de los pilotos, sólo para ofrecer mi opinión, anteponiendo que no soy el diseñador del circuito, no sé cuáles son los desafíos de esa curva en términos de poner las cosas de vuelta y alrededor".

"No creo que la grava hubiera ayudado en esta ocasión, porque a 200-250 kilómetros por hora, con tal vez cinco o diez metros de escape, no es suficiente para reducir la velocidad y, de hecho, podría haber empeorado la situación porque el polvo habría oscurecido aún más la vista.

"Hablando con los pilotos que venían detrás de mí y que estuvieron implicados, ese fue uno de los principales problemas. Sabían que había un gran accidente por todos los escombros, pero el humo significaba que no tenían ni idea de dónde estaba el coche, y con la cresta, no puedes ver tan lejos".

Jack Aitken, Williams Racing Test Driver Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images