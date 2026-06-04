A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Mónaco de F1 2026

La Fórmula 1 llega al continente europeo por primera vez en la temporada 2026 con el Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas del calendario. La competencia en el circuito callejero del Principado forma parte del campeonato desde sus inicios y sigue siendo una de las carreras más prestigiosas del automovilismo mundial.

Mercedes desembarca en Montecarlo dispuesto a defender su invicto en lo que va del año. El equipo de Brackley ha ganado todos los grandes premios disputados hasta ahora: George Russell se impuso en la apertura de Australia y Kimi Antonelli encadenó luego cuatro victorias consecutivas en China, Japón, Miami y Canadá.

Sin embargo, en un circuito donde la potencia del motor –uno de los principales puntos fuertes de Mercedes– tiene una influencia menor, se espera que equipos como Ferrari puedan presentar una mayor oposición e incluso aspirar a convertirse en el primer ganador diferente de la temporada.

Para ello será fundamental la sesión de clasificación del sábado, dada la dificultad para adelantar en las estrechas calles de Montecarlo, donde la pole position suele tener un valor casi decisivo.

Antes de eso, pilotos y equipos comenzarán sus preparativos con dos entrenamientos libres de una hora cada uno. Será la primera oportunidad para trabajar en la puesta a punto de los coches, mientras los pilotos buscan progresivamente los límites del circuito sin terminar contra las barreras.

Franco Colapinto advirtió el jueves que Alpine pondrá especial atención en el rendimiento a una vuelta, un aspecto que considera necesario mejorar pese a haber clasificado dentro del top 10 en tres de las últimas cuatro sesiones de clasificación. El argentino señaló que la dificultad para llevar los neumáticos a la ventana óptima de funcionamiento es una de las debilidades que el equipo intentará resolver en Mónaco.

Por su parte, Checo Pérez regresa a un escenario donde logró una histórica victoria con Red Bull en 2022 mientras continúa colaborando en el desarrollo de Cadillac. La escudería estadounidense llegará a Montecarlo con nuevas evoluciones para el coche y también estrenará su nuevo motorhome, que utilizará durante las competencias europeas de la temporada.

Horarios de la FP1 y la FP2 del GP de Mónaco de la F1 2026:

Práctica 1 (FP1)

México: Viernes 5 de junio de 2026 - 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 5 de junio de 2026- 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 5 de junio de 2026 - 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 5 de junio de 2026 - 7:30h

Argentina: Viernes 5 de junio de 2026 - 8:30h

Uruguay/Paraguay: Viernes 5 de junio de 2026 - 8:30h



Práctica 2 (FP2)

México: Viernes 5 de junio de 2026 - 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 5 de junio de 2026 -9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 5 de junio de 2026- 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 5 de junio de 2026- 11:00h

Argentina: Viernes 5 de junio de 2026- 12:00h

Uruguay/Paraguay: Viernes 5 de junio de 2026- 12:00h

¿Cómo ver el GP de Canadá de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

* Fox Sports Argentina transmitirá en diferido el Gran Premio de Mónaco