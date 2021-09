Hamilton: "La presión podría impactar en Verstappen"

Hamilton y Verstappen llegan al GP de Rusia con las espadas en todo lo alto, después de otro polémico accidente en el Gran Premio de Italia. El inglés ha sugerido este jueves en la rueda de prensa previa a la cita en Sochi que una de las claves de la forma en que su rivalidad ha aumentado es la gran diferencia en la experiencia que tienen.

Mientras que Hamilton ha ganado siete títulos y ha participado en otras tres batallas por el título, Verstappen está este año ante la primera oportunidad real de título en su trayectoria en F1.

Y, siendo el piloto de Mercedes consciente de lo que pasó en sus primeros años en la F1, Hamilton cree que hay factores que podrían estar pesando sobre los hombros de Verstappen.

"Obviamente, él no lo admitirá, y no voy a hacer una suposición, pero recuerdo cómo fue cuando tuve mi primera [lucha por el título] y definitivamente va aumentando", dijo el británico.

"Fue difícil. Fue intenso. Pasé por muchas emociones diferentes, y no siempre lo manejé de la mejor manera. Y eso es de esperar".

"Hay mucha presión: estás trabajando en un gran equipo. Hay muchas expectativas y presión, porque el deseo de ganar es enorme. Así que empatizo y lo entiendo. Pero sé que seguiremos creciendo a partir de esto".

Lewis Hamilton, Mercedes

Hamilton cree que la experiencia también fue un factor crítico en las batallas rueda a rueda, especialmente a la hora de saber cuándo no mantener la lucha por una curva.

"Todos tenemos que ser inteligentes y saber que hay un momento en el que no vas a hacer una curva, y se trata de asegurarte de que vives para luchar en la siguiente", dijo. "Y es realmente a través de la experiencia que encuentras ese equilibrio, y sabes que no todo se gana en una curva".

"Como he dicho, sé lo que es tener tu primera pelea por tu primer campeonato, y tus ganas. Y pasas por muchas experiencias y emociones diferentes durante ese tiempo".

Hamilton confirmó que no hay ningún impacto duradero del dolor de cuello que sufrió después del accidente del Gran Premio de Italia, cuando la rueda trasera derecha de Verstappen golpeó su casco.

También minimizó los comentarios del asesor de Red Bull, Helmut Marko, de que había exagerado sus lesiones tras el accidente.

"Realmente no escucho lo que estos individuos dicen", dijo Hamilton. "Es natural que cuando un coche cae sobre tu cabeza tengas algún tipo de molestia. Como dije entonces, desde luego que sentí un poco de dolor después de la carrera, y entonces dije que me iba a que me revisaran".

"Trabajé con Angela [Cullen, su fisioterapeuta] justo después de la carrera y durante el vuelo, y tuve revisiones al día siguiente. Luego trabajamos durante toda la semana con acupuntura y todo lo demás".

"No dije que me estuviera muriendo. Por supuesto, era consciente de que en una milésima de segundo puede pasar cualquier cosa. Y por eso me sentí agradecido de no haber salido malherido. Seguimos adelante".