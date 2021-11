Hamilton: quiero ganar de la forma correcta, no como Senna/Prost

Lewis Hamilton tiene una desventaja de 12 puntos respecto a su rival por el campeonato, Max Verstappen, de cara a las últimas cinco carreras de la temporada en la que persigue su octavo título, una cifra que lo pondría por delante de Michael Schumacher.

Hamilton y Verstappen han chocado juntos dos veces esta temporada -en Silverstone y en Monza- en medio de una de las batallas por el título más intensas que ha visto la Fórmula 1 en la última década.

Esta situación ha generado comparaciones con las feroces batallas entre Ayrton Senna y Alain Prost en 1989 y 1990, y el título se resolvió en ambos años por un choque de finales de temporada entre los dos pilotos.

En una entrevista con el periódico sensacionalista británico Daily Mail, publicada el pasado fin de semana, el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, dijo que si Hamilton y Verstappen compitieran por el título en la ronda final de Abu Dhabi, "quien esté delante va a intentar absolutamente hacer lo mismo que sucedía en los años de Senna/Prost".

Wolff añadió: "Nunca daría la instrucción de chocar con nadie más, pero si llegan a esa última carrera y quien esté delante gana el campeonato, van a competir entre ellos, duramente".

A Hamilton se le preguntó durante la conferencia de prensa de la FIA del jueves en México si pensaba que este año podría producirse un desempate al estilo Senna/Prost, pero dejó claro que quería ganar el campeonato de la manera correcta.

"No he leído lo que ha dicho Toto, pero dudo mucho que insinúe que eso sea así", dijo Hamilton. "Nunca hemos ganado un campeonato de esa manera ni tampoco yo lo he hecho y nunca quisiera hacerlo. Eso es lo que pienso desde mi punto de vista”.

"Estoy aquí para ganar de la manera correcta, y eso es a través de la habilidad, la determinación y el trabajo duro".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, hacen contacto en Imola. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton dijo que él y Verstappen habían estado "compitiendo duro todo el año" y que eso la estaba convirtiendo en "la temporada más emocionante desde Dios sabe cuándo", añadiendo que quería mantener las cosas así en la parte final de la temporada.

“Saben cómo he ganado mis campeonatos en el pasado”, dijo Hamilton. "Siempre quiero ganarlo de la manera correcta, y si lo voy a perder será de la manera correcta, con dignidad y sabiendo que lo he dado todo y que se ha hecho de la manera correcta, que se ha trabajado tan duro como se ha podido”.

"Eso es todo lo que puedes hacer, es darlo todo y trabajar tan duro como puedas con tu equipo. Si no funciona, entonces vives para luchar otro día".