Hamilton: "Me tuve que resetear para la Q3"

El piloto británico de Mercedes, seis veces campeón del mundo de Fórmula 1, se sacó de la chistera dos grandes vueltas rápida en la Q3 para llevarse su 91ª pole position en la categoría, la séptima del equipo anglo-alemán en Silverstone desde 2014.

Pero el inglés había visto hasta la última ronda de clasificación cómo Valtteri Bottas le superaba con holgura en su carrera como local. Además, trompeó en su primer intento con medias en la Q2 y tuvo que reponerse antes de la ronda final.

No obstante, su 1:24.303 supone el mejor tiempo marcado en la actual configuración de Silverstone, y dejó a Bottas a 0,313 segundos. Pero lo más impactante fue que el tercero, Max Verstappen, solo pudo quedarse a 1,022 del inglés. Las Ferrari, a 1,1 y 2 segundos. Un mundo a una vuelta.

"Es cierto que es una diferencia grande, obviamente, entre nosotros y el tercer puesto, pero eso no importa. Valtteri me ha estado presionando, justo hasta el final, al límite y ha estado haciendo un trabajo fantástico este fin de semana. Hice algunos cambios antes de la clasificación y empeoré. Así que fue un auténtico sufrimiento", comentó tras bajarse del W11.

"Este circuito es simplemente increíble, con mucho viento en direcciones diferentes según avanzas en la vuelta. Así que es como hacer malabares con unas pelotas mientras te mueves a alta velocidad".

Cuando se le preguntó por su inesperado trompo en la Q2 con los neumáticos amarillos de Pirelli, Hamilton reconoció que fue un duro revés.

"Tuve inconsistencias con el equilibrio del auto. Y luego en la Q2 tuve se latigazo y trompeé, lo cual supuso el primer trompo que hago en mucho tiempo. Sufrí mucho en el primer sector en cada vuelta. Fue un gran revés, porque Valtteri había estado encadenando vueltas rápidas", aceptó.

"Así que me tuve que resetear para Q3. No sé, pero hice algunas respiraciones profundas para recomponerme y la Q3 empezó con el buen pie. No fue una vuelta perfecta, pero sí limpia. En el segundo intento incluso mejoré...".

La pole de Hamilton en Silverstone supone su 91ª desde que debutó en F1 y la séptima consecutiva de Mercedes en el GP de Gran Bretaña, un registro que comenzó en 2014, con el inicio de la era turbo V6 híbrida. "Es increíble el rendimiento que tenemos aquí. Este circuito es uno de los mejores del mundo, sobre todo cuando el viento está como hoy, y las temperaturas son las adecuadas. Este equipo es tremendo. Estoy muy agradecido por el continúo trabajo que hacen en la fábrica y durante cada fin de semana. Seguimos dando pasos adelante", añadió Hamilton. "No descansamos y seguimos presionando para sacar más rendimiento del que tenemos, estamos tratando de mover los límites. Esto es lo más impresionante del equipo". Todas las poles de Hamilton en Fórmula 1

Galería Lista Lewis Hamilton consigue su primera 'pole position' en Canadá 2007 con el McLaren MP4-22 1 / 91 Foto de: XPB Images El británico celebra la pole en el GP de Estados Unidos 2007 2 / 91 Foto de: XPB Images Pole de Lewis Hamilton en Gran Bretaña 2007 3 / 91 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton heredó la pole de Alonso en Hungría 2007 porque este le obstaculizó en un cambio de neumáticos 4 / 91 Foto de: XPB Images En Fuji 2007 bajo la lluvia 5 / 91 Foto de: XPB Images La sexta, en el GP de China 2007 6 / 91 Foto de: XPB Images Heikki Kovalainen, Lewis Hamilton, y Robert Kubica en Australia 2008 7 / 91 Foto de: XPB Images Hamilton en Canadá 2008 8 / 91 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton con Felipe Massa y Heikki Kovalainen en Alemania 2008 9 / 91 Foto de: XPB Images Hamilton con el MP4-23 en el Hungaroring en 2008 10 / 91 Foto de: XPB Images La 11ª llegó en Spa-Francorchamps en 2008 11 / 91 Foto de: XPB Images En el GP de Japón de 2008 12 / 91 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton y Felipe Massa en el GP de China 2008 13 / 91 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton celebra la pole con su padre, Anthony Hamilton en Valencia 2009 14 / 91 Foto de: XPB Images Hamilton con Adrian Sutil y Kimi Raikkonen en un sorprendente 1-2-3 en parrilla logró su 15ª pole en Monza 2009 15 / 91 Foto de: XPB Images Unos jovencísimos Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel en Singapur 2009 16 / 91 Foto de: XPB Images En Abu Dhabi 2009 llegó la 17ª 17 / 91 Foto de: XPB Images Hasta ocho meses después no llegaría la siguiente, en Canadá 2010, la única de ese año 18 / 91 Foto de: XPB Images Con un diseño especial en el mono, Hamilton lograba su única pole en 2011 en el GP de Corea 19 / 91 Foto de: XPB Images 20ª pole position en Australia 2012 20 / 91 Foto de: XPB Images Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Jenson Button en Malasia 2012 21 / 91 Foto de: XPB Images En Hungría 2012 22 / 91 Foto de: XPB Images Massa y Hamilton en Monza 2012 23 / 91 Foto de: XPB Images El inglés en Singapur 2012 24 / 91 Foto de: XPB Images Celebró su 25ª pole position en Abu Dhabi 2012 25 / 91 Foto de: XPB Images Tras lograr la pole en Brasil 2012 con casco especial 26 / 91 Foto de: XPB Images La primera con Mercedes llegó en China 2013 27 / 91 Foto de: XPB Images Su primera pole en Silverstone desde 2007 cayó en 2013 28 / 91 Foto de: XPB Images Hamilton a bordo del W04 en Alemania 2013 29 / 91 Foto de: XPB Images En Hungría 2013 consiguió la 30ª 30 / 91 Foto de: XPB Images El inglés y un rubio Vettel en Bélgica 2013, última pole para Hamilton ese año 31 / 91 Foto de: XPB Images Miradas desafiantes en el GP de Australia de 2014 32 / 91 Foto de: XPB Images Segunda consecutiva del año en Malasia 2014 33 / 91 Foto de: XPB Images En China 2014 34 / 91 Foto de: XPB Images Hamilton consiguió la 35ª en España 2014 35 / 91 Foto de: XPB Images El británico en Monza 2014 36 / 91 Foto de: XPB Images El W05 en Singapur 2014 37 / 91 Foto de: XPB Images Hamilton logró la pole en el primer GP de Rusia en Sochi 2014 38 / 91 Foto de: XPB Images Hamilton salta fuera del coche medico en Australia 2015, cinco meses después de su última pole 39 / 91 Foto de: XPB Images 40ª pole del británico en Malasia 2015 40 / 91 Foto de: XPB Images Tercera consecutiva en China 2015 41 / 91 Foto de: XPB Images El británico entre las palmeras Shakir 2015 42 / 91 Foto de: XPB Images Hamilton regresó a la pole en Mónaco 2015 43 / 91 Foto de: XPB Images El W06 en Montreal 2015 44 / 91 Foto de: XPB Images El duelo entre los de Mercedes continuó en Austria 2015 45 / 91 Foto de: XPB Images Celebrando la 46ª en casa, en Silverstone 2015 46 / 91 Foto de: XPB Images En la rueda de prensa de la FIA en Hungría 2015 47 / 91 Foto de: XPB Images En Spa 2015 48 / 91 Foto de: XPB Images El de Mercedes en Italia 2015, última pole de la temporada para él 49 / 91 Foto de: XPB Images Medio año después, Hamilton lograba la 50ª en Australia 2016 50 / 91 Foto de: XPB Images En Bahrein 2016 sumó otra 51 / 91 Foto de: Mercedes AMG Rosberg y Hamilton el sábado en España 2016 52 / 91 Foto de: XPB Images En Canadá 2016 53 / 91 Foto de: XPB Images El de Mercedes en Austria 2016 54 / 91 Foto de: XPB Images Antes de salir a conseguir su cuarta pole en Silverstone en 2016 55 / 91 Foto de: Daimler AG Hamilton, impasible ante Sebastian Vettel en Italia 2016 56 / 91 Foto de: XPB Images En Malasia, esta temporada 57 / 91 Foto de: XPB Images Ricciardo, Hamilton y Rosberg en Austin 2016 58 / 91 Foto de: XPB Images El W07 en el Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez 59 / 91 Foto de: XPB Images Y la 60ª llegó en Interlagos 60 / 91 Foto de: XPB Images Con la 61 se aferraba a la posibilidad de llevarse el título de 2016 que acabó en manos de Rosberg 61 / 91 Foto de: XPB Images Año nuevo... pole nueva (Australia 2017) 62 / 91 Foto de: LAT Images Su segunda pole de la temporada 2017, la 63 de su carrera 63 / 91 Foto de: LAT Images En España se quedó a una de la 65 de Senna... 64 / 91 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Y al fin en Canadá llegó a ese número, con Schumacher en el horizonte 65 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images En Azerbaiyán dejaba atrás a Senna y sumaba la 66 66 / 91 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images En Gran Bretaña, su gran premio local, se quedaba a una del récord 67 / 91 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Y llegó el momento en el que, en Spa, igualó el récord de Schumacher 68 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 69ª llegó en Monza bajo un intenso aguacero 69 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images La 70, en Malasia tras el problema de motor de Vettel 70 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton sumó la 71 un fin de semana después en Japón 71 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images El británico sumó la tercera consecutiva en su circuito fetiche: Austin 72 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton no volvió a lograr una pole hasta Australia 2018, en el arranque de la temporada 73 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images Hasta España no llegó la 74ª 74 / 91 Hamilton fue el mejor en clasificación en el regreso de Paul Ricard a la F1 75 / 91 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images En casa, Hamilton se hizo con la 76ª 76 / 91 Foto de: JEP / Motorsport Images Hamilton siguió sumando números a su récord en Budapest 2018 77 / 91 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Hamilton también se impuso en Bélgica, en un circuito Ferrari 78 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images En Singapur, bajo los focos, Hamilton se acercó a la 80ª.... 79 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images ... la cual llegó en Japón 2018, en una sesión aderezada por la lluvia 80 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 81ª fue en un circuito que se le da de lujo, el de Austin 81 / 91 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 82ª pole position en el GP de Brasil, ya como pentacampeón 82 / 91 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole número 83º, en Abu Dhabi. La undécima de 2018 83 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2019 comenzó como acabó 2018: con Lewis Hamilton logrando su pole position 84º 84 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 85ª llegó en Mónaco, en una vuelta estratosférica 85 / 91 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images En Francia aumentó su récord, con la 86ª 86 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images En Alemania consiguió la pole número 87 87 / 91 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Y 10 carreras después volvió a sumar una pole, en Abu Dhabi 2019 88 / 91 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Ante el retraso en el inicio de la F1 2020 por la COVID-19, Hamilton no sumó su primera pole del curso hasta julio, en la segunda cita de la temporada y bajo la lluvia en Austria 89 / 91 Foto de: FIA Pool Pero una semana después, en Hungría, repitió logró y redondeó su récord, sumando la 90ª de su trayectoria en F1 90 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 91ª llegó en Silverstone, superando a un Valtteri Bottas que dominó el fin de semana hasta el momento y endosando más de un segundo al resto... 91 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

