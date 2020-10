Hamilton contra la deforestación para construir el circuito en Río

La Fórmula 1 planea añadir al calendario una carrera en un nuevo circuito en Río de Janeiro en un futuro cercano, y ya ha alcanzado un acuerdo con el promotor para la realización del evento. El contrato existente para el Gran Premio de Brasil en Interlagos expira este año.

Pero la construcción planificada de la nueva pista en Deodoro, una base militar en desuso, implicaría la tala de 70.000 árboles, lo que ya ha provocado críticas de la opinión pública.

El hexacampeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, lleva años expresando su opinión sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, compartiendo regularmente mensajes en las redes sociales para animar a sus seguidores a hacer más por el planeta.

Cuando este jueves en Nürburgring se le preguntó por la posibilidad de una carrera en Río, Hamilton admitió que sabía que le iban a preguntar por ello.

"Mi opinión personal es que el mundo no necesita un circuito nuevo", dijo el de Mercedes.

"Creo que hay muchos circuitos en el mundo que son geniales. Me encanta Interlagos. He estado en Río y es un lugar hermoso, muy bonito".

"No conozco todos los detalles. Escuché que será sostenible".

"Pero lo más sostenible que puede hacer es no derribar ningún árbol, especialmente en un momento en el que estamos luchando contra una pandemia y sigue habiendo una crisis global en todo el mundo".

"No creo que la deforestación sea una decisión inteligente. No tengo los detalles de por qué, pero no es algo que yo personalmente apoye".

La construcción del circuito planificado requerirá la tala de varias especies de árboles, pero existen planes para replantarlos y crear un terreno totalmente nuevo más grande.

Según el promotor de la carrera, Rio Motorsports, el área total de terreno en Deodoro que se utilizará para construir la pista es de 55 hectáreas y contiene 70.000 árboles.

"La retirada de esos 70.000 árboles se compensará con la plantación de otros 700.000 árboles, parte de ellos dentro del propio terreno, lo que hará que el área con vegetación sea más grande de lo que es actualmente", dijo Rio Motorsports en un comunicado.

"Además, alrededor de 810.000 m² de terreno, el equivalente a 75 campos de fútbol, ​​se utilizarán en su totalidad con la adopción de prácticas conservacionistas y preservacionistas en apoyo del patrimonio natural".

El acuerdo para que Rio Motorsports organice la carrera se cerró con la condición de que las autoridades locales le otorguen permiso para construir la pista.