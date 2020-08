Hamilton y Bottas no saben por qué no mejoraron al final de la Q3

Los pilotos de Mercedes bloquearon la primera fila por cuarta vez en la temporada 2020, con Max Verstappen continuando lo que él llamó su "suscripción" al tercer lugar este sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Pero ninguno de los tres -junto con el Racing Point de Lance Stroll- pudo mejorar su vuelta rápida en el final de la Q3 con el neumático blando en comparación con los otros seis pilotos, a pesar de que Hamilton calificó su vuelta de 1m15.584s que le dio la pole como "sólida" con lugares que "sentía que podía mejorar".

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara por qué no fue más rápido en su última vuelta, Hamilton dijo: "No estoy seguro. En esta pista la temperatura puede variar y el viento puede variar. Pero sí, la primera vuelta se sintió bien, pero un poco, en algunas zonas, dentro del límite".

"Así que sabía que había algunas áreas en las que podía mejorar. Y luego, cuando salí para el siguiente intento, los neumáticos no se sentían igual y el agarre no era el mismo para mí".

"Así que en general fue una segunda vuelta muy pobre. Seguí adelante, pero no era ni de lejos tan buena como la primera".

Bottas marcó el tiempo más rápido en el segundo sector en su última vuelta, pero terminó con un tiempo ligeramente por encima de su primera vuelta de la Q3.

"No creo que las condiciones hayan cambiado realmente, al menos se sintió como si no hubieran mejorado para la segunda vuelta", dijo sobre su último intento.

"Pensé que iba a mejorar porque cuando crucé la línea estaba una décima por encima de mi tiempo anterior, pero luego, obviamente, se fue a cero, así que tal vez sólo tenía un poco más de distancia - así es como funciona el tiempo delta".

"No lo sé, pensé que la segunda salida era un poco mejor, pero no lo fue. No creo que la pista haya cambiado realmente", insistió.

Hamilton también explicó que hizo "algunos cambios realmente buenos y progresó hacia adelante" durante el análisis posterior a los entrenamientos del viernes, lo que lo llevó a encabezar la FP3 y luego a conseguir su 92° pole de F1 y su 150° salida en primera fila.

"Cada primera vuelta [en cada segmento de calificación] fue fuerte, lo que me hizo muy feliz", dijo.

"La de la Q3 fue sólida. Sentí que podía mejorar, pero no fui capaz de hacerlo en la segunda vuelta, ¡y afortunadamente tampoco pudo el tipo que tengo a mi lado!"

"Me pone a prueba, obviamente está muy apretado entre nosotros, así que cada milisegundo cuenta".

Pero Hamilton siente que "mañana va a ser difícil cuando lleguemos a la carrera" por el ritmo que Verstappen, ganador del GP del 70° Aniversario, mostró en las tandas largas de la FP2, donde el piloto de Red Bull pareció ser más rápido que los Mercedes.

"El escenario es diferente", dijo Hamilton de la carrera. "En una sola vuelta parece que tenemos la ventaja sobre los Red Bull, pero este fin de semana creo que estamos a la par en lo que se refiere al ritmo de carrera. Y por lo tanto, va a ser una dura batalla con Max mañana."

Una de las claves de la victoria de Verstappen en Silverstone fue empezar con un neumático un paso más duro en comparación con los autos de Mercedes, una estrategia que Red Bull también intentó en la clasificación para el Gran Premio de Austria y en Hungría.

Pero en España los diez primeros iniciarán con el mismo compuesto de neumáticos blandos.

"Básicamente porque creo que el neumático blando es lo suficientemente bueno para empezar la carrera", explicó Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó por qué no había repetido la táctica alternativa de la Q2 esta vez.

"Normalmente el compuesto más blando es un poco más difícil, ya que se deshace bastante rápido, pero creo que está bien en esta pista".

Repasa las fotos de la clasificación para el GP de España:

