Hamilton advierte que será "una máquina" en 2020

Lewis Hamilton publicó en Instagram una suya en su casa, donde el seis veces campeón del mundo dijo que la felicidad que ahora tenía le haría mejor que nunca en el año 2020.

"Ser dueño de una casa que amo tanto, lograr crear tantos recuerdos maravillosos me trae más felicidad de la que jamás pensé que podría merecer", escribió en la red social.

"Estoy en paz cuando estoy aquí, puedo concentrarme y construir mi mente y mi cuerpo para poder volver año tras año", agregó el inglés antes de poner una frase contundente: “Voy a ser una máquina este año, ¡a un nivel que nunca antes!”.

"Difundir el amor y la positividad en todos los lugares donde vayamos."

Hamilton tenía claro el año pasado que su camino a su sexto título mundial había llegado con su "mejor" temporada en la F1, después de que Mercedes se recuperara de un comienzo difícil que se vio durante la pretemporada.

"Cuando empezamos esta temporada (2019), nuestro coche era realmente difícil de conducir", dijo en la Gala de Premios de la FIA en París.

"No fue tan bueno en las pruebas. No pudimos ponerlo en la ventana de operación, y no fue hasta el último día que logramos que funcionara. Luego fuimos a la primera carrera y tuvimos algunos resultados grandiosos".

Hablando con Motorsport.com al final de la campaña, Hamilton dijo también que todavía sentía que estaba mejorando como piloto - y que no considera que su edad le quitara habilidades.

"No creo que haya áreas más débiles", dijo. "Se podría decir que si te centras más en un área, otra sufre. Podría decir por ejemplo que podría ser físicamente más grande, pero hay una cierta demanda en la F1 y no necesito ser capaz de correr cinco maratones en una semana".

