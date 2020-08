Gutiérrez no podrá correr en F1 sin un test de 300 km

Junto con Stoffel Vandoorne, Gutiérrez ha sido nombrado piloto de reserva para los equipos Mercedes, McLaren y Racing Point esta temporada.

Sin embargo, un cambio en las reglas de la súper licencia que se describen en el Código Deportivo Internacional de la FIA especifica que los pilotos que no han corrido en la F1 durante tres temporadas tienen que hacer 300 kilómetros sobre un monoplaza de F1 para volver a calificar para una súper licencia.

Gutiérrez corrió por última vez con Haas en 2016, mientras que Vandoorne es elegible ya que condujo para McLaren en 2018.

En cuanto a los pilotos que tenían una licencia hace más de tres años, la regla dice: "En este caso, el piloto debe ser juzgado por la FIA al haber demostrado recientemente y de manera consistente una habilidad sobresaliente en autos de fórmula".

"El equipo de F1 en cuestión debe demostrar que el solicitante ha conducido al menos 300 kilómetros en un auto de F1 representativo de manera constante a velocidades de carrera, durante un período máximo de dos días y completado no más de 180 días antes de la solicitud, ya sea certificado por la Autoridad Deportiva del país en el que se realizó la prueba o durante un evento que cuente para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno para Pilotos de la FIA".

Vandoorne se encuentra en Berlín actualmente para las carreras de la Fórmula E en Tempelhof, por lo que no estará en el GP 70 Aniversario, pero a partir de entonces estará disponible para ser la reserva principal de Mercedes.

El equipo Brackley ha indicado que Gutiérrez no tendrá la oportunidad de sumar el tiempo en pista necesario reemplazando a uno de sus pilotos oficiales en un entrenamiento libre en un viernes de gran premio.

Se está buscando una oportunidad para realizar una prueba, potencialmente en un Mercedes de 2018 como el que usaron Lewis Hamilton y Valtteri Bottas en Silverstone antes de iniciar la temporada 2020. Sin embargo, todavía no se ha programado ninguna fecha.

El reglamento deportivo también contiene la disposición de que un piloto que no haya corrido en dos años pueda realizar un día de prueba en un monoplaza actual, pero sólo después de que haya sido nominado para reemplazar a un piloto, lo que significa que no es una opción de último momento. Si un piloto hace una prueba de este tipo y luego no corre, el equipo pierde un día de pruebas en la siguiente temporada.

La imposibilidad de Gutiérrez de ser elegido significó que cuando Sergio Pérez dio positivo en COVID-19 antes del GP de Gran Bretaña, Racing Point no tuvo otra opción que buscar en otra parte cuando se decidió por Nico Hulkenberg.

"Creo que Esteban habría sido un candidato muy fuerte para el puesto", dijo el jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff. "Pero desafortunadamente no calificaba. Hay una nueva regla este año que dice que si no has corrido en un auto de F1 en un evento oficial durante los últimos tres años, tienes que haber hecho una prueba de al menos 300 kilómetros".

"Esa es una nueva regla que entró en vigor este año, que no miramos particularmente, porque no pensamos que un piloto de F1 que previamente tenía un buen historial no se calificaría para la conducción, pero ese fue el caso de Esteban, y por lo tanto Racing Point optó por la otra opción. No era una mala opción en absoluto, para Nico Hulkenberg.

"Tenemos que analizar ahora lo que significa para nosotros. Es una lástima, porque darle una oportunidad a Esteban siempre es agradable, y ha sido una parte fuerte del equipo y un pilar fuerte del equipo. Obviamente, nunca espero que sea necesario que necesitemos un piloto de reserva. Como parece, tenemos que encontrar otra solución".

Tanto Vandoorne como Gutiérrez tienen sus habitáculos hechos a medida en McLaren, y han conducido el auto actual en el simulador de Woking, en caso de que tengan que ser llamados. El director del equipo, Andreas Seidl, minimizó el hecho de que Gutiérrez no está disponible actualmente.

"Obviamente estamos al tanto de la situación", dijo cuando se le preguntó por Motorsport.com. "Pero al final no es algo en lo que estemos demasiado concentrados en este momento. Si se presenta la situación de que necesitamos un piloto de reserva, estoy seguro de que encontraremos una solución".

Related video