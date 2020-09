"Mugello no deja tiempo para jugar", dice Hamilton

Los pilotos de Mercedes F1 volvieron a liderar la FP2 del viernes del GP de la Toscana en Mugello. Valtteri Bottas marcó el mejor tiempo, como hiciera por la mañana, y Hamilton se quedó a 0,207 de él. No obstante, ambos reconocieron la exigencia del trazado italiano.

La Fórmula 1 debuta en Mugello por primera vez (después de algunas sesiones de test a principios de los 2000) y, a pesar de las herramientas de simulación actuales, los pilotos ansiaban salir a pista este viernes por la mañana.

Los de Mercedes completaron cerca de 60 vueltas cada uno durante las dos primeras sesiones de libres del fin de semana y lo que experimentaron les gustó, más allá del rendimiento de su W11.

"Es un circuito rápido, un verdadero reto, pero para eso lo han diseñado. Las dos curvas rápidas a derechas son un poco parecidas a Turquía y sus tres curvas a izquierdas. Se va realmente rápido. Es intenso, tengo que reconocerlo, una emocionante experiencia. Va a ser difícil cuidar las gomas en esa zona", comentó Hamilton.

"No hay tiempo para jugar aquí. Es un circuito muy, muy serio. Todo son curvas de alta y media velocidad, por lo que no bajas de tercera/cuarta marcha. Es súper rápido y no hay muchas escapatorias, sobre todo en las curvas 8 y 9. Simplemente rezo porque los neumáticos aguanten en la carrera. En la tanda larga es uno de los circuitos más exigentes físicamente en los que hemos estado, sobre todo esa doble curva a derechas, y que vas a fondo en casi todas las secciones. Me encanta".

Por su parte, Bottas respaldó la opinión de su compañero de equipo: "Es uno de los circuitos más físicos, sin duda, y creo que solo lo veremos en la carrera, una vez que comience a aparecer la fatiga. Va a ser un domingo complicado para todos, pero estoy listo. Hay un par de sitios donde no hay margen de error y así debería ser siempre. Da una emoción extra. Si cometes un error, tienes que pagarlo. Me encanta este tipo de circuitos".

Hamilton considera que aún tienen margen de mejora y que exprimirán algo más el monoplaza a partir del sábado.

"Hoy intenté tener una vuelta limpia y centrarme en la conducción. No hay mucho que cambiar del coche por ahora porque no hemos rodado aún al límite y hasta entonces no tiene sentido modificar nada. Estoy intentando acercarme al límite, pero simplemente creo que hay zonas en el último sector donde aún tengo que encontrarlo. Estoy muy contento con eso. El primer y segundo son un poco débiles para mí, sobre todo el primero. Así que hay mucho que mejorar ahí. Max y Valtteri fueron realmente radios ahí, así que me toca estudiar y mejorar el sábado", añadió.

"Los neumáticos fueron bien. Han sido realmente fuertes para ser sincero, pero no sé cómo irá la estrategia. Siempre espero que haya más de una parada, porque si no es realmente aburrido. Pero veremos".

Y Bottas dejó claro que en un trazado nuevo siempre hay margen de mejora según van pasando los días y los minutos en pista.

"El coche fue muy bien. En la primera sesión sufrí un poco de subviraje, pero en al segunda mejoramos. Aún queda mucho por arañar a los tiempos, ya que en un circuito nuevo siempre puedes encontrar muchas mejoras de un día a otro", concluyó.

