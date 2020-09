Ricciardo cree posible pelear por el podio en Rusia

Ricciardo logró terminar como el mejor del resto detrás de los pilotos dominantes de Mercedes el viernes en el Autódromo de Sochi, terminando la segunda práctica en tercer lugar, a más de un segundo del tiempo de Valtteri Bottas, el más rápido del día.

El piloto australiano pudo superar a los pilotos de McLaren, Carlos Sainz y Lando Norris, que ocuparon el cuarto y el quinto lugar respectivamente, y terminó medio segundo por delante de Max Verstappen, de Red Bull.

Verstappen dijo que pensaba que será "duro" ganarle la tercera posición a Renault en la clasificación del sábado, y Ricciardo confirmó que se siente cómodo con su monoplaza en el circuito de Sochi.

"Es probablemente la primera vez que me he enganchado de verdad aquí", dijo Ricciardo. "Me sentí bien. Creo que desde la primera salida esta mañana ya me sentí bien y me mantuve con esa sensación el resto del día. Así que sí, realmente feliz con otro buen viernes".

Ricciardo ha terminado cuarto en dos de las últimas tres carreras, perdiendo por poco el podio tanto en Spa como en Mugello.

El australiano tiene apostado hacerse un tatuaje con el jefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul, si logra un podio antes de dejar el equipo a fin de año y que está por hacer eso realidad.

Cuando le preguntaron si podía subir al podio en Sochi, Ricciardo dijo que aún es "temprano".

"Si podemos ponerlo allí en la clasificación, entonces seguro, tengo confianza en ello", dijo Ricciardo.

"Creo que todos los coches están alrededor de dos o tres décimos de nosotros, y estoy seguro de que esa será la batalla de mañana".

"Va a estar apretado, así que si podemos mantener esa décima de diferencia, entonces nos veremos bien".

El compañero de equipo de Ricciardo, Esteban Ocon, ha rodado casi medio segundo más lento en la segunda práctica, pero su ingeniero le aseguró que la diferencia podría explicarse por los diferentes enfoques que los pilotos tomaron para la sesión.

El francés siente que Renault tenía la oportunidad de hacerlo "bien" en Sochi, a juzgar por su forma del viernes.

"Tenemos el potencial de hacerlo bien este fin de semana, se siente bien", dijo Ocon. "Probamos muchas cosas, así que tendremos todo lo necesario para pasar y analizar correctamente. Pero mañana, depende de nosotros poner todo junto y hacer que suceda".

"Tenemos algunas características diferentes en términos de aerodinámica (en comparación con Ricciardo) y algunas cosas diferentes en términos de motor también. Unas pocas cosas diferentes, pero sabemos dónde estamos".

"Sabemos que el ritmo es prometedor, así que depende de nosotros hacer que suceda mañana".

Galería: las fotos de Renault en el viernes del Gran Premio de Rusia

