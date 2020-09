Mercedes tras dominar el viernes en Rusia: no estamos tan bien

Valtteri Bottas lideró una accidentada primera sesión de libres donde Hamilton, que no aprovechó el neumático más rápido, se conformó con la penúltima plaza. Ambos tuvieron dificultades en sus vueltas rápidas, especialmente bloqueos a la hora de frenar buscando el límite del circuito de Sochi.

Las aguas volvieron a su cauce en la FP2 y ahí, pese a nuevos fallos y vueltas imperfectas, Bottas y Hamilton dejaron a un segundo al resto, con el finlandés en primera posición por dos décimas.

"No me sentí especialmente rápido hoy", lamentó Hamilton. "No comenzó muy bien. La FP1 fue bastante pobre, tuve un bloqueo en la curva 1 con el neumático blando, luego salí con el duro y también lo destruí completamente. Los libres 1 fueron chatarra".

El campeón vivió un momento de tensión en la segunda sesión, donde casi acaba contra las barreras tras perder el control del W11 en el tercer sector. "Aún no he puesto todos los sectores juntos", resumió. "Pero es un trabajo en progreso. Solo hay algunas cosas que necesito mejorar, en el lado del pilotaje, y luego en el set-up".



Cuando le preguntaron si le sorprendía esa diferencia con el resto (Ricciardo, tercero, acabó a 1,058s de Bottas), Hamilton reveló que aún no estaban contentos con sus tiempos más rápidos: "Para ser sincero, ni siquiera nosotros estamos tan bien. El agarre es bastante pobre, patinamos mucho. Y sí, me sorprendió ver esa brecha, así que debe ser aún peor para los que están detrás. La pista mejorará y el sábado podrían igualarse las cosas".

Valtteri Bottas también cree que hay margen de mejora de cara al sábado, donde son los claros favoritos a copar la primera fila de parrilla: "De momento, todo parece bastante sólido", declaró el #77. "Aún podemos ganar más tiempo en cuanto a pilotaje y a configuración. El sector 1 y el 2 van muy bien, la verdad. Pero en el sector 3 el coche es demasiado nervioso y, si podemos hacerlo bien, estoy seguro de que bajaremos más el tiempo".

Precisamente esas últimas curvas es donde más problemas tuvieron los de las flechas plateadas. Así lo explicó el segundo clasificado del mundial, líder de la jornada del viernes: "Parecía que, especialmente en las tandas con poco combustible, siempre sufría un poco con la parte trasera. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Parecía más un estilo de conducción de rally que un estilo de conducción de F1. ¡No estoy seguro por qué fui el más rápido pese a salirme!".

Las fotos de Mercedes el viernes del GP de Rusia de F1: Hamilton y Bottas

Galería Lista Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 1 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pasa las fotos y disfruta Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 2 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 3 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 4 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 5 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 6 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 7 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 8 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 9 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 10 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 11 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 12 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 13 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 14 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 15 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 16 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 17 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 18 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 19 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 20 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 21 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo Mercedes AMG 22 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo Mercedes AMG 23 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo Mercedes AMG 24 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo Mercedes AMG 25 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo Mercedes AMG 26 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo Mercedes AMG 27 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 28 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 29 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 30 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images James Allison, Director Técnico, Mercedes AMG, en el pit wall 31 / 48 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 32 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 33 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 34 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 35 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 36 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 37 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 38 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 39 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 40 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 41 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El coche de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 42 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El coche de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 43 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El coche de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 44 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 45 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 46 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 47 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 48 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

