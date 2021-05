Ferrari sospecha que el problema de Leclerc no fue por el choque

Leclerc consiguió una sorprendente pole position para Ferrari el sábado en circunstancias inusuales después de sufrir un accidente al final de la Q3, lo que hizo que la sesión terminara antes de tiempo.

El fuerte impacto a la salida de la Piscina dejó a Leclerc y a Ferrari preocupados por la caja de cambios, pero las comprobaciones mostraron que no se habían producido "daños graves".

Ferrari anunció el domingo por la mañana que no cambiaría la caja de cambios de Leclerc, manteniéndolo en la pole, pero cuando puso en marcha el coche antes de la carrera, rápidamente surgió un problema.

El equipo reveló que se había encontrado una avería en el eje de transmisión izquierdo del coche de Leclerc, lo que implicó que no podía empezar la carrera.

El jefe de Ferrari, Mattia Binotto, dijo después de la carrera que el equipo todavía estaba trabajando para entender completamente el problema, y que podría ser totalmente ajeno al accidente de Leclerc en la Q3.

"Tenemos que entender completamente lo que ha pasado", dijo Binotto en Sky Sports F1.

"El fallo está en el eje de transmisión hacia el palier en el lado izquierdo. Así que no es un problema de la caja de cambios. La caja de cambios había sido inspeccionada ayer por la tarde, ha sido revisada, y creo que estaba bien para la carrera".

"Lo que ha ocurrido está en el lado opuesto al del accidente. Así que puede no tener ninguna relación con el mismo. Pero es algo que tenemos que entender y analizar cuidadosamente, y no tenemos ninguna respuesta en este momento".

Cuando se le preguntó si Ferrari había sufrido antes un problema similar, Binotto respondió: "No. Vamos a esperar y ver. Creo que solo podemos analizar las piezas cuidadosamente en los datos, tratar de tener una explicación clara".

Leclerc dijo después de no poder tomar la salida que era "difícil de aceptar", ya que sentía la oportunidad de sumar su primera victoria desde el Gran Premio de Italia 2019.

Binotto fue tajante el sábado al afirmar que Ferrari no se arriesgaría con la caja de cambios del coche de Leclerc, por temor a un abandono, pero dejó claro que el problema del eje de transmisión no tuvo relación.

"Como he dicho, no ha sido un fallo de la caja de cambios", dijo Binotto. "No había ningún riesgo por la caja de cambios. Confiamos en que la caja de cambios hubiera estado bien para la carrera".

"Pero, de nuevo, lo que ha sucedido necesita una explicación, que ahora mismo no tenemos. Como he dicho, tendremos que analizarlo".

Galería: Las fotos de Ferrari en el Gran Premio de Mónaco de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

