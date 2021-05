Gasly y su duelo contra Vettel: pudimos acabar contra el puerto

Vettel luchó para lograr sus primeros puntos de la temporada en la carrera del domingo en Montecarlo, pasando tanto a Gasly como a Lewis Hamilton en las paradas en boxes para obtener el quinto lugar.

El piloto de Aston Martin salió de boxes casi rueda a rueda con Gasly en Beau Rivage antes de completar finalmente el adelantamiento en Massenet.

Gasly explicó después de la carrera que fue a hablar con Vettel sobre los márgenes que dejó en la pista, aunque reconoció que había sido una maniobra justa.

"Sinceramente, fui a verle y le dije que no había ni un centímetro más que pudiera haber aprovechado", dijo Gasly.

“Sabes que esa subida no es realmente una recta. En realidad es como girar un poco, y esperaba que me dejara espacio, pero hasta que llegué ahí no lo sabía".

"Estuvo bastante cerca. Fue una lucha apretada, realmente dura, pero creo que justa. Al menos logramos seguir".

"Creo que si hubiera sido un poco más agresivo, probablemente ambos habríamos terminado en el puerto, así que sí, me alegro de haber salido ileso".

Explicando el adelantamiento desde su punto de vista, Vettel admitió que estuvo "muy ajustado" completar el movimiento y evitar el contacto.

"No ves mucho, y él estaba en un ángulo muerto, un punto ciego donde realmente no podía verlo", dijo Vettel.

"Subimos y luego en algún momento comenzó a ir de izquierda a derecha, de izquierda a derecha".

"Hablé rápidamente con él y me dijo que no sabía si le vi y si le di espacio. Le di espacio, pero también tuve que ir como pude".

"Tenía gomas nuevas, así que suficiente, supongo, y yo tenía entre ese cuarto de coche y medio coche por delante, lo que marcó la diferencia".

Sin embargo, fue el resultado Gasly en la temporada 2021 hasta el momento, lo que ayudó a poner a AlphaTauri por encima de Alpine en el sexto lugar del campeonato de constructores.

"La del sábado fue nuestra mejor clasificación del año, y hoy también es nuestro mejor resultado en carrera, así que estoy satisfecho", celebró Gasly.

“Sabes, fue todo bastante intenso con Lewis [Hamilton] justo detrás de nosotros durante 78 vueltas, así que no podíamos cometer ningún error. Entró en boxes y nos presionó, tuvimos que cubrir posición, y de alguna manera dejamos pista libre a Vettel y Pérez, que nos adelantaron".

"Así que tendremos que revisar eso, pero en general creo que estoy bastante satisfecho con el paso que dimos este fin de semana y con estar de vuelta al frente".

GALERÍA: las fotos de Pierre Gasly y Sebastian Vettel en Mónaco

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 2 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 3 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 4 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 8 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 9 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 10 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 11 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, Esteban Ocon, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 13 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 14 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 15 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 16 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 17 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 18 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 19 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images