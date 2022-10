Lo que aprendimos del viernes del GP de México de F1

George Russell encabezó los tiempos al final de la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1, donde el fuerte comienzo de Ferrari se vio anulado por el accidente de Charles Leclerc en la FP2, sesión durante la cual se llevó a cabo la segunda prueba de neumáticos Pirelli de la temporada en una semana.

Ferrari lideró un 1-2 en los primeros entrenamientos del viernes, pero el accidente de Leclerc a mitad de la segunda sesión -alargada a 90 minutos para permitir el rodaje extra con los compuestos 2023 de Pirelli- significa que Ferrari se quedó con un largo trabajo de reparación después de que dañara seriamente la parte trasera de su F1-75.

Como la bandera roja provocada por el choque de Leclerc duró casi 20 minutos, los datos que Pirelli necesitaba para su prueba se redujeron. También se redujo el tiempo adicional de la FP2 con los neumáticos 2022 para los pilotos que no participaron en la FP1 en lugar de los novatos.

Sin embargo, este tiempo adicional del que disfrutó Russell seguirá proporcionando a Mercedes una ventaja clave frente a Red Bull y Ferrari. Esto llega en un fin de semana en el que la escuadra de las Flechas Plateadas espera que las exigencias únicas de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez signifiquen que pueda estar entre los primeros para luchar por la victoria.

Esto, y más, es lo que aprendimos en la pista de la Ciudad de México el viernes.

La historia del día:

En la FP1, Sainz y Leclerc lideraron el camino -el primero encabezó los tiempos con un registro 1m20.707s. Sainz ha tenido un comienzo más fácil de la sesión, ya que Leclerc ha perdido las primeras vueltas para ponerse al día con los neumáticos duros, utilizados por el resto de los pilotos en una pista inicialmente muy sucia, debido a un pinchazo.

Pero Leclerc volvió a salir a los 22 minutos de la sesión de entrenamientos de una hora utilizando inmediatamente los blandos, con los que se puso a la cabeza de los tiempos antes de que Sainz lo adelantara más tarde. El mejor tiempo de la FP1 de Leclerc se produjo en una segunda vuelta en un stint de tres giros, mientras que la única simulación de clasificación de Sainz fue su primer y único intento con los blandos.

En Red Bull, que había encabezado las primeras salidas con los duros, Sergio Pérez terminó tercero, pero también marcó su mejor tiempo después de que hubiera pasado el momento álgido de su goma blanda. Después de perder el vértice de la curva 1, el héroe local abandonó rápidamente su intento inicial con ese compuesto, y luego produjo dos intentos rápidos en las vueltas dos y cinco de un stint de seis vueltas, el último de los cuales resultó en su diferencia de 0.120s con Sainz.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Red Bull ha sido el paquete dominante en 2022, pero ¿puede mantener ese estatus en México? Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen terminó cuarto en la FP1 -también a 0.120s de distancia con un mejor tiempo idéntico al de su compañero de equipo- después de hacer un trompo en su primer intento con los blandos al no poder detener un deslizamiento de la parte trasera de su coche después de golpear los bordillos interiores de la curva 10. A pesar de pisar los frenos para evitar chocar contra el muro, no entró en boxes para cambiar esos neumáticos y los utilizó para marcar su mejor tiempo personal dos vueltas después.

Hamilton fue quinto para Mercedes, 0.142s más lento que Sainz con su mejor vuelta con los blandos, pero con un momento extraño al final. El británico, aparentemente al inicio de una tanda larga que luego abandonó, acababa de entrar en el sector tres del estadio de la pista con los blandos cuando frenó y giró lentamente por delante de Pierre Gasly y Daniel Ricciardo, antes de apartarse a la izquierda del camino del McLaren y luego entrar en boxes.

En la FP2, Russell, quien había cedido su coche a Nyck de Vries en la FP1, se dirigió inicialmente a completar una tanda larga con los medios 2022 - reflejando el trabajo típico en esta sesión en un fin de semana "normal", aunque invertido ya que su ejercicio de recopilación de datos de carrera fue seguido por sus intentos veloces con los blandos.

Ese trabajo con las gomas rojas puso a Russell a la cabeza con un tiempo de 1m19.970s y fue seguido por sus compañeros ausentes en la FP1 Yuki Tsunoda y Esteban Ocon, a 0.828s y 1.207s respectivamente, para AlphaTauri y Alpine. Sus dos coches habían tenido que ser reparados después de que se produjera una pérdida de presión y un problema de motor cuando Liam Lawson y Jack Doohan estuvieron al volante en la FP1.

El plan de pruebas de neumáticos de la FP2 siguió la misma línea que hace una semana en Austin: dos stints de cinco vueltas con los coches con 20 kg de combustible y luego stints más largos con 100 kg de combustible. A diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, los períodos más largos se alargaron, aunque de forma confusa, ya que los coches entraron en boxes y volvieron a salir tras el accidente de Leclerc.

Una vez más, no se permitieron cambios en la puesta a punto y no se pudo utilizar el DRS, después de una confusión en la prueba de Austin que llevó a que el uso del dispositivo se permitiera inicialmente y luego fuera detenido por la FIA. La pausa por el accidente de Leclerc al menos significó que hubo muchos coches rodando en pista hasta el final, ya que no lo habían hecho en Austin una vez finalizado el programa de pruebas allí, para asegurarse de maximizar el programa de Pirelli.

Tras no participar en la FP1, Russell fue uno de los pocos pilotos a los que se les permitió rodar con neumáticos 2022 durante la FP2 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton encabezó los tiempos de los neumáticos prototipos, que están en el extremo más blando de la gama prevista por Pirelli para 2023, después de que los ejemplos más duros se probaran en Estados Unidos. Esta prueba sustituyó a la que se perdió en Japón debido al clima húmedo de Suzuka a principios de este mes.

Por qué será valioso el rodaje extra de Mercedes en la FP2 con los Pirelli 2022

Aunque la prueba de neumáticos dominó la FP2, mientras que cinco equipos tuvieron tiempo extra para rodar con los compuestos 2022, lo que hace que la interpretación de los tiempos sea aún más complicada de lo habitual- y con todas las advertencias habituales sobre la carga de combustible y el modo de motor que se aplican- podemos evaluar cómo están las cosas hasta ahora para los primeros clasificados de cara a la carrera del domingo.

Después de que Russell liderara el ritmo final el viernes, Ferrari debería estar animado por los resultados de los tiempos promedio de la FP1, donde Red Bull y el equipo italiano completaron programas idénticos después de las simulaciones de clasificación, incluso si el accidente de Leclerc fue desafortunado en la FP2.

Ferrari lideró por 0,213s con los blandos (de un stint más largo de siete vueltas de Leclerc frente a cinco de Pérez) en la tanda larga de la FP1. Y fue sólo 0.081s más lento en comparación con los dos stints de seis vueltas que Sainz y Verstappen completaron en esa sesión.

La media de Russell para su primera tanda de FP2 con los medios es de 1m22.826s en un stint de siete vueltas, que se compara con lo mejor de la FP1 de Ferrari con los blandos de 1m24.151s y Red Bull superando la media de los duros en 1m24.698s.

Aquí, Mercedes tiene una ventaja clave sobre Red Bull y Ferrari para el resto de México este fin de semana porque fue capaz de girar más cerca de las condiciones que probablemente se produzcan el domingo, donde se prevé que las temperaturas bajen dos grados en comparación con el pico de 26°C alcanzado el viernes.

Los datos que Russell registró con su neumático medio a principios de la FP2 llegaron dos horas después de la hora de inicio de la carrera, acercándose a esas temperaturas en lo que será un neumático clave para la carrera en una pista donde las exigencias de tracción y frenado son altas en una superficie de bajo agarre.

El accidente de Leclerc en los segundos entrenamientos puede haber complicado a Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Aunque Red Bull y Ferrari pudieron hacer tandas largas al final de la FP1, también lo hizo Mercedes con de Vries, aunque su media en los duros fue 0.794s más lenta que la de Verstappen, lo que refleja su falta de familiaridad con el W13 en comparación con Hamilton y Russell.

Red Bull y Ferrari tendrán que estar ocupados en la FP3 recopilando datos adicionales para la carrera, pero este tiempo extra para Mercedes en particular será útil en una pista en la que tiene una buena oportunidad de acercarse a Red Bull y Ferrari en la búsqueda de la victoria debido a que el fino aire y de gran altitud de la Ciudad de México anula la penalización de arrastre adicional que el W13 suele llevar.

También vale la pena recordar aquí que tener el tiempo extra en los neumáticos 2022 ayudó a Ferrari de una manera inesperada en Austin, ya que fue capaz de recurrir a la tanda larga de neumáticos medios de Leclerc después de que se perdiera un equivalente planificado en la FP3 debido a que el equipo descubrió un pequeño corte en los neumáticos justo cuando estaba a punto de salir.

Dicho esto, Ferrari comenzó con fuerza aquí en Ciudad de México y Red Bull sigue siendo el gran favorito dado que el RB18 viene siendo el coche a vencer, con un campeón del mundo dominante por un lado y un piloto local dispuesto a complacer a sus fans en el otro.

Verstappen tiene su primera oportunidad de establecer un nuevo récord de victorias en una sola temporada de F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images