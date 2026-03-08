Ganadores y perdedores del caótico Gran Premio de Australia de F1

Ganador: Mercedes - la gran revancha de Toto

La sonrisa de Toto Wolff mientras George Russell y Kimi Antonelli cruzaban la línea de meta lo decía todo. Mercedes ha vuelto con sed de revancha, y sus años en el desierto solo han hecho que esa venganza sepa aún más dulce.

Cuando la F1 pasó a los coches de efecto suelo que rebotaban en 2022, el reinado de Mercedes se detuvo en seco, incapaz de evitar que primero Red Bull y luego McLaren se alternaran al frente. Tras ocho títulos consecutivos de constructores, las cuatro temporadas que siguieron fueron humillantes. Y eso llevó a una profunda reflexión sobre por qué el equipo seguía cegándose con falsos amaneceres, solo para que el último pequeño avance terminara conduciendo a más decepciones.

Ningún equipo estuvo más feliz de despedirse de la anterior era de coches que Mercedes, ya que 2026 ofrecía otra oportunidad para que su departamento de unidades de potencia en Brixworth hiciera magia, como ya lo había hecho en 2014. Y así fue. Además, la forma en que el equipo fue desplegando gradualmente su fórmula ganadora también ha sido una clase magistral. Primero estuvo el —probable— señuelo de la saga de la relación de compresión, que desvió la atención de áreas donde Mercedes había estado marcando una diferencia mucho mayor. Luego estuvo la manera en que mantuvo en secreto sus cartas sobre la gestión de energía durante toda la pretemporada, hasta la clasificación del sábado, cuando pudo recuperar energía hasta tal punto que incluso los equipos clientes McLaren, Williams y Alpine quedaron desconcertados por cómo podía hacerlo con el mismo equipamiento. Esa hitoria continuará.

Le tocó entonces a Russell, acercándose al pico de su rendimiento, capitalizar ese esperado regreso a la punta, respaldado por un Antonelli que muestra una madurez impresionante y que se recuperó de un fuerte accidente en la FP3 para lograr su mejor resultado en la F1. Mercedes solo ha ganado la primera de muchas batallas, y Ferrari está lo suficientemente cerca como para plantearle un desafío, pero ha sido un comienzo ominoso.

La paciencia de Fernando Alonso con Aston Martin aún no ha sido recompensada. Photo by: Lars Baron / Getty Images

Perdedor: Las malas vibraciones amenazan con romper la relación entre Aston Martin y Honda

La visión de Lawrence Stroll de crear el nuevo super equipo de la F1 para rivalizar con los pesos pesados de Mercedes y Red Bull ha recibido un duro golpe de realidad en el debut como equipo oficial junto a Honda. No solo el auto de 2026 llegó con retraso al nuevo túnel de viento de Silverstone, sino que el departamento de unidades de potencia completamente nuevo de Honda —fuertemente reconfigurado desde su retirada de la F1 y posterior cambio de rumbo— ha tenido enormes dificultades con el nuevo reglamento.

La unidad de potencia de Honda y su integración en el AMR26 han provocado vibraciones devastadoras que han estado destrozando las baterías del equipo, dejando a Aston con poco kilometraje para aprender sobre el resto del comportamiento del auto y con pocas piezas de repuesto para completar un fin de semana de carrera adecuado, con Fernando Alonso y Lance Stroll abandonando la carrera después de tener que realizar una larga parada.

Esas vibraciones no solo están dañando la batería, sino que también son un síntoma simbólico de lo que ha sido un inicio tenso en la asociación Aston Martin-Honda en una etapa muy temprana.

Sí, ha sido un comienzo calamitoso para Honda, pero Aston Martin también carga con parte de la culpa. Y el hecho de que el jefe del equipo, Adrian Newey, señale con el dedo a la orgullosa compañía japonesa corre el riesgo de repetir los errores que McLaren cometió hace una década, lo que quizá demuestre por qué ha construido una brillante carrera siendo ante todo un genio técnico, más que un director de equipo capaz de unir a todos. Como la última vez, Honda sin duda tragará su orgullo y se concentrará silenciosamente en el trabajo que tiene por delante. Pero esta pareja no está demostrando ser una unión hecha en el cielo, y el equipo tendrá que tener cuidado de no dejar que se convierta en una relación completamente desastrosa.

Ganador: Audi y Red Bull Ford Powertrains

Los problemas de Honda son un ejemplo contundente de lo difícil que ha sido desarrollar estas unidades de potencia completamente nuevas y controvertidas. Por eso los otros dos fabricantes totalmente nuevos de unidades de potencia, Audi y Red Bull-Ford Powertrains, merecen reconocimiento por el estado en el que se encuentran desde la primera carrera.

Red Bull es probablemente la mayor sorpresa, con el equipo peleando de igual a igual con McLaren como el tercer equipo más rápido de la F1 y mostrando niveles de rendimiento relativamente alentadores en Australia tanto con Max Verstappen como con Isack Hadjar, aunque el abandono de este último por un problema de motor es una pena.

Pero con el jefe del equipo Laurent Mekies describiendo el proyecto que heredó de su predecesor Christian Horner como un desafío "demencial", los hombres y mujeres de Milton Keynes pueden darse una palmada en la espalda. Esta primera temporada podría haber comenzado mucho peor.

Preocupaciones similares habían surgido en torno a la capacidad de Audi para empezar con buen pie, y su papel en la campaña contra el truco de la relación de compresión de Mercedes fue visto por algunos como una muestra de debilidad. Audi también perdió un auto al principio, con Nico Hulkenberg sin poder tomar la salida. Pero, aunque sin duda todavía queda mucho trabajo por hacer en Neuburg para ponerse a la par de Mercedes, no ha sido en absoluto algo vergonzoso, con Gabriel Bortoleto sumando puntos muy trabajados en Australia mientras Audi sorprendía a sus rivales del mediocampo.

Oscar Piastri tuvo un domingo desastroso, al no poder tomar la salida de su carrera de casa tras un accidente en la vuelta de formación. Photo by: Mark Horsburgh / LAT Images via Getty Images

Perdedor: McLaren lucha por mantener el impulso entre el cambio de reglas

El ascenso de Mercedes a la cima coincide con la caída de McLaren de su posición privilegiada, al no haber podido mantener su forma de equipo puntero bajo dos reglamentos diferentes. En cierta medida era algo esperado, ya que las nuevas unidades de potencia parecen dar una ventaja inicial a los equipos oficiales sobre sus clientes, y los clientes de Mercedes en particular sienten que están muy por detrás a la hora de optimizar las complejas técnicas de gestión de energía de 2026.

Pero como señaló el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, el sábado, la escudería de Woking no solo está en desventaja en el apartado de la unidad de potencia, sino que también está persiguiendo a Mercedes en carga aerodinámica y agarre. Perder a Oscar Piastri antes de la carrera fue un doloroso comienzo en falso frente a un público australiano con entradas agotadas, y la quinta posición de Lando Norris no fue nada especial. Pero teniendo en cuenta la frenética carrera de desarrollo que se avecina, no todo está perdido para la escudería papaya.

Ganador: El ambicioso intento de Cadillac casi logra un aterrizaje perfecto

Para Cadillac, debutante en la F1, el objetivo para 2026 nunca fue cuestión de números o resultados puros. Tras haber tenido que luchar con uñas y dientes para conseguir una plaza, lo que buscaba era ganarse el respeto del paddock y demostrar que la decisión de permitirle entrar en el exclusivo club de la F1 no fue un error.

Tras un fin de semana, la escudería estadounidense va por buen camino, con Sergio Pérez llegando a la meta a bordo del MAC-26 negro y blanco, llamado así en honor a Mario Andretti.

Es difícil exagerar el desafío que el primer equipo 100% nuevo de la F1 en una década ha tenido que superar para llegar hasta aquí. Los entrenamientos del viernes fueron la primera vez que el equipo puso dos coches en pista al mismo tiempo. El Gran Premio del domingo lo vio completar sus tandas más largas de toda su historia.

Por lo tanto, no sorprende que haya habido muchos problemas iniciales, algunos tardando más de lo previsto en resolverse, y que Valtteri Bottas tuviera que abandonar por un problema con el volante —que el equipo considera que estaba fuera de su control— fue frustrante. Pero Cadillac se clasificó con comodidad y ahora puede construir a partir de su debut para empezar a encontrar cada vez más rendimiento.

Es solo el comienzo, y habrá más dificultades por delante. Pero Andretti, que estuvo presente en el debut del equipo, será sin duda un hombre muy orgulloso.

Sergio Perez sacó los codos frente a su viejo némesis Liam Lawson mientras Cadillac vio la bandera a cuadros con uno de sus coches. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Perdedor: Un Williams con sobrepeso comienza la nueva era con el pie izquierdo

Mientras Racing Bulls, Audi y Haas impresionaron en el mediocampo, Williams ha sido la excepción tras un fin de semana complicado, que vio tanto a Alex Albon como a Carlos Sainz perder tiempo crucial en pista por diversos problemas de fiabilidad. Eso bien podría ser una consecuencia de que el equipo tuviera que perderse el shakedown de Barcelona, donde algunos de estos problemas quizá habrían sido detectados. Sin embargo, el jefe del equipo James Vowles dijo que el equipo intentó "romper su coche" en Bahréin, por lo que no esperaba tantos fallos a estas alturas.

Los problemas iniciales ralentizan la capacidad de un equipo para optimizar su paquete, pero los inconvenientes de Williams van mucho más allá. El nuevo auto también carece de carga aerodinámica y además arrastra una penalización significativa de peso, y ambas cosas llevarán tiempo solucionarlas.

Ganadores: Isack Hadjar y Arvid Lindblad revitalizan las alineaciones de pilotos de Red Bull

¿Se ha levantado la maldición del segundo asiento de Red Bull? Probablemente todavía sea demasiado pronto para sacar conclusiones, pero es difícil encontrar fallos en lo que han hecho en Australia el recién llegado de Red Bull Isack Hadjar y su reemplazo en Racing Bulls, Arvid Lindblad.

Hadjar completó una sesión de clasificación impecable para lograr el tercer puesto, el mejor de su carrera, algo que el francés, a veces taciturno, probablemente debería aprender a disfrutar un poco más. Luego tuvo mala suerte al abandonar debido a una rápida e inesperada rotura de su unidad de potencia.

Lindblad tampoco cometió errores, clasificándose entre los diez primeros, ganando posiciones de forma oportunista en una salida estremecedora y luego luchando con Verstappen y otros para sumar puntos en el gran debut del piloto de 18 años. Fue una actuación llena de acción en coches poco intuitivos que podrían haber puesto en aprietos a cualquiera de los dos pilotos de múltiples maneras. Pero no ocurrió.

El joven Arvid Lindblad completó un debut impresionante en F1. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Menciones honoríficas: Oliver Bearman y los reflejos de Franco Colapinto

Oliver Bearman fue un excelente séptimo para Haas, mientras que Franco Colapinto se salvó de un gran accidente al esquivar al Liam Lawson que arrancó lentamente. Con ello, también salvó a la F1 de un gran problema de seguridad, ya que los complicados procedimientos de salida habían sido señalados durante mucho tiempo por varios competidores como un posible riesgo.

No obstante, el incidente evitado en Melbourne debe tratarse como lo que es y no tomarse como una señal de que todo está bien con este reglamento de 2026. La categoría debería analizar detenidamente las conclusiones de Australia y de la carrera del próximo fin de semana en China para realizar cambios sensatos.