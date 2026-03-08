Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes

¿El vaso de Ferrari en Melbourne está medio lleno o medio vacío? La pregunta resume bien el fin de semana australiano del Cavallino, en el que Lewis Hamilton encontró varios motivos para estar satisfecho tras la carrera de hoy. Sin embargo, Mercedes, como admitió el propio director del equipo, Frederic Vasseur, sigue estando por delante con una ventaja importante, sobre todo en la clasificación.

La cuestión es precisamente esta: en carrera, la Rossa se ha acercado. Y si bien es cierto que en aire libre el W17 parece conservar aún algo más en términos de ritmo, no faltan motivos para salir de Australia con una sonrisa. Esta es la lectura de Lewis Hamilton, que tras la carrera prefirió centrarse no en los aspectos negativos, sino en los positivos, es decir, en los elementos que representan la base sobre la que construir la temporada.

No hubo emociones encontradas, ni siquiera en el aspecto estratégico. El propio Hamilton había sugerido dividir las tácticas deteniendo al menos a uno de los dos pilotos de Ferrari, pero en Maranello prefirieron dejar a ambos en pista. La Scuderia esperaba más graining y un desgaste más marcado, mientras que Mercedes supo gestionar los neumáticos de forma excelente, consolidando su ventaja.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Por eso, el siete veces campeón del mundo no tiene nada que reprochar en el aspecto estratégico. Hamilton mira el panorama general y el hecho de que hoy se ha conseguido el mejor resultado posible, por detrás de dos W17 que, aunque más cercanas, sobre todo en la primera parte de la carrera, cuando había posibilidad de responder golpe por golpe, no se alejaron inmediatamente.

"Creo que al final los Mercedes eran más rápidos que nosotros, y probablemente esas eran las posiciones o los resultados máximos que podíamos conseguir hoy. Sin duda, veremos si habría sido mejor parar", explicó Hamilton al final de la carrera, destacando, sin embargo, que se había obtenido el mejor resultado posible en términos de rendimiento puro.

"Cuando vi que los dos Mercedes entraban en boxes, uno delante de mí y otro detrás, pensé que deberíamos haber entrado, o al menos uno de nosotros debería haberlo hecho para cubrirnos. Pero lo analizaremos todo y veremos qué podríamos haber hecho mejor".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Si se observa el panorama general, al revisar la clasificación surge un dato claro: el único equipo capaz de mantener la diferencia con Mercedes dentro de los veinte segundos fue precisamente Ferrari. McLaren, a pesar de tener la misma unidad de potencia, terminó con una parada en boxes más y una desventaja de unos cincuenta segundos con respecto a la cabeza. Mientras que la Scuderia se acercó con respecto a la clasificación, los demás se mantuvieron prácticamente estancados.

Sin duda, algunas concesiones a las que se vio obligada la SF-26 en la clasificación han jugado hoy a favor del Cavallino. Sin contar que en la carrera era posible recuperar más energía que el sábado. Pero lo realmente relevante, aun siendo conscientes de la diferencia que aún les separa de Mercedes, es otra cosa: Ferrari ha mostrado signos concretos de crecimiento precisamente en las condiciones en las que hasta ahora más había sufrido.

"No hay emociones encontradas, me siento muy bien. Ha sido una gran carrera. Del séptimo al cuarto. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en general y nuestro coche era muy competitivo. Obviamente, todavía no estamos donde nos gustaría estar en términos de ritmo con respecto a Mercedes, pero creo que hay muchos aspectos positivos que llevarnos a casa hoy".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Quinn Rooney / Getty Images

Los aspectos que indican que el vaso está medio lleno son, en cierto modo, dobles. Por un lado, está el ritmo mostrado por Ferrari; por otro, el personal, con Hamilton autor de una carrera convincente. En la recta final, el británico llegó a pocas décimas de su compañero de equipo Charles Leclerc, confirmando un ritmo decididamente competitivo gracias también a una gestión muy eficaz de los neumáticos.

"Hoy no ha sido exactamente lo que queríamos, pero creo que ha ido bien. Hacia el final también estaba recuperando terreno con respecto a Charles, solo me habrían faltado un par de vueltas para adelantarle. Así que hay muchos aspectos positivos que destacar. Tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar a Mercedes, pero no es imposible".

Recuperar la diferencia, sobre todo en lo que respecta al motor, donde los tiempos de desarrollo son más largos, no será fácil. Sin embargo, en el plano aerodinámico, se avecinan importantes actualizaciones. Y es precisamente en esto en lo que Hamilton ha querido centrar la atención, recordando que este será un campeonato mundial que se decidirá a largo plazo, por la calidad del desarrollo y la capacidad de aportar novedades eficaces a lo largo de la temporada.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Simplemente tenemos que seguir empujando e introduciendo actualizaciones, seguir desarrollando, y sé que el equipo está trabajando duro para asegurarse de que podamos ser competitivos. Tenemos que analizar y entender dónde estamos perdiendo. Parece que perdemos en las rectas, porque creo que en las curvas somos tan rápidos como ellos. Así que el coche es bueno".

"Solo tenemos que entender... ellos tienen algo más en términos de velocidad punta, y es algo en lo que tenemos que trabajar. Pero no tengo ninguna duda de que lo conseguiremos".

Aunque no participó en la lucha por la primera posición en las primeras vueltas, Hamilton pudo seguir muy de cerca el duelo entre Russell y Leclerc, caracterizado por continuos intercambios de posiciones en función de la gestión de la energía y la potencia disponible del motor eléctrico. Aspectos que, si para otros pilotos hicieron que la carrera fuera decepcionante, para Hamilton la hicieron agradable e interesante de vivir desde la cabina.

"Personalmente, me ha encantado. Me ha parecido una carrera muy divertida de pilotar. Y el coche también ha sido muy, muy divertido de conducir. Miraba los coches de delante y había bonitos duelos de ida y vuelta. Hasta ahora, todo bien", añadió Lewis.