Alpine admite un error que causó la sanción a Colapinto: "No volverá a ocurrir"
Alpine asumió la equivocación en el incidente que le costó una dura sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, reconoció que el equipo cometió "un error de procedimiento" con el auto de Franco Colapinto.
El piloto argentino estaba listo para comenzar la vuelta de formación en el circuito Albert Park cuando un mecánico de Alpine se acercó y empujó el auto ligeramente hacia atrás. La acción podría haber pasado sin problemas, pero se realizó cuando los coches ya no pueden ser tocados por miembros de los equipos.
"Si algún miembro del personal del equipo está tocando un auto de F1 o si el equipamiento del equipo está conectado a un auto de F1 en la grilla después de que se haya mostrado la señal de quince (15) segundos, el piloto del auto de F1 en cuestión debe iniciar el desde el pit lane. Se impondrá una penalización de Stop-and-Go a cualquier piloto que no inicie el desde el pit lane", dice el Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento Deportivo de la F1.
Como los comisarios deportivos advirtieron la situación con la carrera ya iniciada, le aplicaron al argentino un stop & go que lo relegó al último lugar en la primera parte de la competencia y terminó con cualquier chance de un buen resultado. Finalmente cruzó la meta 14°.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Al ser consultado por Motorsport.com por la penalización a Colapinto en su encuentro con los medios tras la carrera, Nielsen explicó que se trató de una equivocación.
"Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación".
"Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero, ya sabes, no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Así que aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir", aseguró.
En cuanto a su valoración de la carrera de Colapinto, el británico comentó: "Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores".
