"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia
Sergio Pérez completó el GP de Australia en el debut oficial de Cadillac en F1. Pese a terminar tres vueltas detrás del líder, el mexicano asegura que la etapa de adaptación terminó y urge al equipo a mejorar la carga aerodinámica y el ritmo para competir seriamente a partir de la próxima cita en China.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Kym Illman (Getty Images)
Cadillac completó una parte de la misión en su primera carrera en la Fórmula 1 llevando a uno de sus coches hasta la línea de meta, el de Sergio Pérez, en el Gran Premio de Australia, aunque tres vueltas detrás del ganador George Russell.
Para el mexicano, una vez que concluyó la competencia quedó claro que el equipo necesita encontrar más carga aerodinámica para progresar, una situación que expresó de inmediato en la radio tras haber sido felicitado por completar la primera parte de la misión en el Albert Park.
“El primer paso está dado. Como equipo, completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri no pudiera terminarla, pero en general fue una gran jornada, una gran recuperación para el fin de semana”, explicó el mexicano en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.
Para Pérez es importante pensar que, a partir de China se deben comenzar a dar pasos adelante porque la ilusión de arrancar el proyecto debe quedar atrás. “Empezamos con muchos problemas, pero creo que, de ahora en adelante, obviamente la luna de miel ha terminado y ahora se trata de dar grandes pasos adelante, necesitamos poner en marcha un plan en el equipo para avanzar y cerrar la brecha, algo que creo que podemos hacer”.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Lars Baron / Getty Images
Por ahora, Cadillac demostró que el coche está en el grupo trasero, pero el mexicano ha señalado que existe una base para seguir progresando, aunque primero deben encontrar el punto de equilibrio en donde no tengan problemas, como fue el caso de Valtteri Bottas quien tuvo que retirarse.
“Todos somos muy competitivos dentro del equipo y esa es la actitud que necesitamos a partir de ahora: ser capaces de cerrar la distancia y aspirar a algo grande este año”, finalizó Pérez quien selló así su regreso a la Fórmula 1 luego de un año sabático tras su salida de Red Bull.
Share Or Save This Story
Cómo le fue a Cadillac en su debut en la Fórmula 1 y cuál es el siguiente paso
Por qué la clasificación en Australia reveló la principal debilidad de Cadillac
Checo Pérez, eliminado en Q1 en Australia: "Queda mucho trabajo por hacer"
Cadillac explica los verdaderos problemas de Checo Pérez el viernes en Australia
Checo Pérez: Espero que el sábado no tengamos los mismos problemas
Los problemas que el equipo Cadillac F1 quiere solucionar tras la FP1 en Australia
Últimas noticias
NASCAR Phoenix: Ryan Blaney completa el dominio de Penske en una carrera llena de accidentes
Ralf Schumacher advierte que Mercedes todavía tiene "margen de mejora" en la F1
Montoya critica con dureza la estrategia de Ferrari con el VSC en Australia
Por qué varios pilotos se quejaron de tener la batería descargada en la arrancada
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments