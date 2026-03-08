"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Cadillac completó una parte de la misión en su primera carrera en la Fórmula 1 llevando a uno de sus coches hasta la línea de meta, el de Sergio Pérez, en el Gran Premio de Australia, aunque tres vueltas detrás del ganador George Russell.

Para el mexicano, una vez que concluyó la competencia quedó claro que el equipo necesita encontrar más carga aerodinámica para progresar, una situación que expresó de inmediato en la radio tras haber sido felicitado por completar la primera parte de la misión en el Albert Park.

“El primer paso está dado. Como equipo, completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri no pudiera terminarla, pero en general fue una gran jornada, una gran recuperación para el fin de semana”, explicó el mexicano en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.

Para Pérez es importante pensar que, a partir de China se deben comenzar a dar pasos adelante porque la ilusión de arrancar el proyecto debe quedar atrás. “Empezamos con muchos problemas, pero creo que, de ahora en adelante, obviamente la luna de miel ha terminado y ahora se trata de dar grandes pasos adelante, necesitamos poner en marcha un plan en el equipo para avanzar y cerrar la brecha, algo que creo que podemos hacer”.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Lars Baron / Getty Images

Por ahora, Cadillac demostró que el coche está en el grupo trasero, pero el mexicano ha señalado que existe una base para seguir progresando, aunque primero deben encontrar el punto de equilibrio en donde no tengan problemas, como fue el caso de Valtteri Bottas quien tuvo que retirarse.

“Todos somos muy competitivos dentro del equipo y esa es la actitud que necesitamos a partir de ahora: ser capaces de cerrar la distancia y aspirar a algo grande este año”, finalizó Pérez quien selló así su regreso a la Fórmula 1 luego de un año sabático tras su salida de Red Bull.