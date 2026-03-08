Verstappen pide a la FIA que tome medidas contra las normas de la F1 para 2026

Max Verstappen espera que la respuesta negativa colectiva a la normativa de Fórmula 1 de 2026 haga que la FIA tome medidas tras el Gran Premio de Australia, que abre la temporada.

Este año se estrena la que posiblemente sea la mayor revisión normativa en la historia de la F1, con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, esta última ahora más dependiente de la energía eléctrica.

Esto ha suscitado polémica, ya que significa que la gestión de la batería desempeñará un papel más importante en los Grandes Premios, lo que obligará a los pilotos a aplicar técnicas "antinaturales", como reducir de marcha en recta.

A muchos pilotos no les gusta esta novedad, en particular a Verstappen, quien durante la pretemporada calificó el nuevo reglamento de «antirracero» y "Fórmula E con esteroides", una postura compartida por muchos.

Entre ellos se encuentra Lando Norris, que considera que la primera carrera en Melbourne fue demasiado caótica y peligrosa, con los pilotos constantemente yendo y viniendo para ganar posiciones, mientras que Esteban Ocon afirma que los coches son «dolorosos» de conducir.

Verstappen espera que esta protesta haga que la F1 y el organismo rector, la FIA, le escuchen, ante la amenaza de que pueda abandonar el campeonato al final de su contrato actual (2028) debido a su rechazo hacia las nuevas normas.

"Me encanta correr, pero hay un límite", dijo el cuatro veces campeón del mundo. "Sé que están, bueno, creo que están dispuestos a escuchar, la FIA y la F1, pero solo espero que se tomen medidas, porque no soy el único que lo dice, hay mucha gente que opina lo mismo".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

"Tanto los pilotos como los aficionados solo queremos lo mejor para este deporte. No es que seamos críticos por ser críticos. Somos críticos por una razón, queremos que sea Fórmula 1, ya sabes, la auténtica Fórmula 1 con esteroides. Hoy, por supuesto, una vez más, no ha sido así".

El piloto de Red Bull espera que estos cambios se produzcan a lo largo del año, pero advirtió que no se necesitan "pequeños ajustes", ya que también se le agotó la batería en la vuelta de formación en Albert Park.

"De lo que deberían preocuparse es de las reglas, que se centren en eso", dijo Verstappen, cuando se le volvió a preguntar sobre su retirada. "Me hacen preguntas y yo doy mi opinión sobre lo que me gustaría ver y lo que creo que es mejor para el deporte, porque me importa, me encanta correr y quiero que sea mejor que esto, ¿no?

Así que veamos qué podemos hacer. Espero que, incluso durante este año, podamos encontrar algunas soluciones diferentes para que sea más agradable para todos".

Y eso a pesar de que el jueves dijo que es "un poco tarde" para hacer cambios, teniendo en cuenta la cantidad de dinero y tiempo que se ha invertido en estas regulaciones.

En cualquier caso, se marchó de Australia con una sensación positiva sobre su rendimiento personal, tras haber remontado del vigésimo al sexto puesto con Red Bull en la lucha contra McLaren por el tercer puesto en la clasificación, por detrás de Mercedes y Ferrari.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

Esto es especialmente impresionante si se tiene en cuenta que Red Bull estrena este año su motor propio, por lo que la escudería austriaca ha sorprendido a muchos en el paddock por su competitividad.

"Sin duda, tenemos potencial en el coche", afirmó Verstappen, cuyo compañero de equipo, Isack Hadjar, se clasificó tercero, pero se retiró por un problema mecánico.

"En cuanto al motor, creo que no estamos tan mal. Por el momento, creo que donde nos falta ritmo es a medias, mitad coche, mitad motor, lo cual no está mal. Son cosas que se pueden superar, no es nada sorprendente.

"Eso es lo que pasa, soy muy negativo con respecto a las normas, pero me siento muy orgulloso del equipo y también del motor. Los chicos han hecho un trabajo increíble. Así que, desde ese punto de vista, estoy muy contento de trabajar con ellos. Solo desearía disfrutar un poco más de la conducción.

Pero, aun así, han hecho un trabajo increíble para estar donde estamos, luchando con McLaren, con el motor Mercedes. Creo que si mejoramos un poco, podremos luchar un poco más arriba y, de repente, por supuesto, el mundo se verá un poco mejor.

Las reglas siguen siendo las mismas, pero el mundo parece un poco mejor en términos de nuestra competitividad. Espero, por supuesto, que en unas pocas carreras podamos dar un pequeño paso adelante".