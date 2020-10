Gasly: "Ojalá en F1 un equipo privado pueda ganar como en MotoGP"

Habitualmente la Fórmula 1 se ha visto dominada por una escudería, siendo desde 2014 en adelante la era de Mercedes, que ha barrido con todos los campeonatos de pilotos y constructores desde entonces, algo que se espera que repita en 2020.

Sin embargo, para 2022 la máxima categoría implementará un gran cambio reglamentario y tendrá también vigente desde el año que viene un tope de gastos que se espera que iguale una parrilla que de momento tiene a Mercedes al frente seguido de Red Bull, una parte media muy luchada entre Racing Point, McLaren y Renault, seguidos por Ferrari y AlphaTauri, mientras que las últimas posiciones se las reparten entre Alfa Romeo, Haas y Williams.

Gasly, quien recientemente ganó el GP de Italia con AlphaTauri en condiciones extraordinarias, cree que de todos modos las escuderías líderes seguirán marcando el paso en el comienzo de la nueva era que iniciará la F1.

"Creo que no debemos subestimar el conocimiento que todos los equipos top han desarrollado en los últimos años, todas las instalaciones que han construido, eso es algo que ya tienen, y nosotros no tenemos y los costos se reducirán un poco para que sea un poco más igualitario entre todos, (pero) creo que todavía va a tomar algunos años. No es un proyecto a corto plazo, es a largo plazo", comentó.

En MotoGP, el equipo Petronas Yamaha SRT lidera actualmente el campeonato de pilotos de la mano de Quartararo y también el de equipos gracias al aporte de Franco Morbidelli y la escudería de origen malasio suma cuatro victorias en las ocho primeras carreras de la temporada.

A Gasly le gustaría que los cambios que se vienen en la F1 permitan que los equipos privados puedan finalmente pelear de igual a igual con los oficiales como sucede este año en MotoGP, aunque la salvedad allí es que, por ejemplo, Quartararo cuenta con la misma moto que conducen Valentino Rossi y Maverick Viñales en el equipo oficial Yamaha, algo que no está permitido en la Fórmula 1.

"Me sorprendería si a partir de 2022 ya viéramos a los equipos top mezclados dentro de los equipos de la parte media. Por el momento, probablemente tardará un poco más, pero espero que podamos ver algo un poco similar a MotoGP, donde mi buen amigo Fabio Quartararo, por ejemplo, en un equipo privado puede luchar por el campeonato. Creo que será increíble si podemos ver algo similar en la Fórmula 1", se esperanzó el francés.

Para recordar: el intercambio que realizaron Lewis Hamilton y Valentino Rossi