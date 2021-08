Gasly espera más oportunidades de podio este año en la F1

El francés aprovechó escenarios similares cuando fue segundo detrás de Max Verstappen en Brasil 2019, se adjudicó una sorprendente victoria en Monza el año pasado y se embolsó otro podio en Azerbaiyán esta temporada con un tercer puesto.

En Hungría, el pasado fin de semana, se clasificó quinto, pero se vio obligado a salirse en la primera curva para evitar el incidente de varios coches provocado por Valtteri Bottas, de Mercedes, cayendo al 11° lugar en la bandera roja.

El piloto de 25 años terminó recuperando hasta la sexta posición, que más tarde se convirtió en quinta después de que Sebastian Vettel, de Aston Martin, fuera descalificado de la carrera por no proporcionar una muestra de combustible suficiente.

También consiguió un punto extra después de que una parada para cambiar los neumáticos le permitiera conseguir la vuelta rápida en el último giro.

Sin embargo, Gasly se sintió frustrado, ya que podría haber conseguido un resultado mucho mejor si hubiera pasado la primera curva limpiamente, como hizo Esteban Ocon, quien resultó ganador de la carrera.

"Hubo buenas oportunidades en Bakú, y estuvimos allí para subir al podio", dijo.

"En Hungría, por desgracia, tuvimos mala suerte y no estuvimos allí para tomar los puntos, pero espero más carreras locas".

"Vemos una batalla muy reñida en la cima del campeonato, condiciones locas, y habrá más oportunidades. Así que tenemos que centrarnos en eso".

"Algunos han tenido más suerte que otros hoy (por el domingo), basándose en lo que ha pasado en la salida, pero después han hecho una muy buena carrera para mantener el liderato durante toda la carrera, y hay que estar ahí cuando hay oportunidades".

Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images