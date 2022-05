Gasly y lo que aprendió de su cena con Michael Jordan

Gasly, piloto de AlphaTauri, que ganó el Gran Premio de Italia de 2020, disfrutó de una cena de tres horas con la antigua estrella de la NBA Michael Jordan, que ganó seis campeonatos con los Chicago Bulls durante su estelar carrera profesional de 15 años. Además de su éxito deportivo, Jordan se convirtió en un icono cultural, impulsado por el éxito de la gama de zapatillas Air Jordan de Nike.

Uno de los patrocinadores personales de Gasly, que es amigo de Jordan, organizó su encuentro el miércoles, antes de la inauguración del Gran Premio de Miami en el Hard Rock Stadium este fin de semana.

"Ha sido, con diferencia, la mejor experiencia de mi vida", dijo Gasly el jueves. "La cena más inspiradora que he tenido nunca. Desde niño siempre me ha inspirado él por su mentalidad y el éxito que ha tenido en estos años".

"Todo el mundo dice que nunca debes conocer a tu ídolo porque puedes decepcionarte, pero esto fue todo lo contrario. El tipo es un genio, está en otra liga, por su forma de pensar intelectualmente. Estoy muy, muy impresionado”.

"No sabía que era un gran aficionado a la F1. Casi conoce el deporte mejor que yo. Fue muy impresionante y estupendo hablar de ello con una leyenda como él. Fue una gran cena, la recordaré toda mi vida".

Gasly le regaló a Jordan uno de sus cascos, y a cambio consiguió que la leyenda le firmara sus Air Jordan.

"Le regalé uno de mis cascos y él me firmó una de mis Jordan, así que eso irá a la caja fuerte de mi casa, a mi vitrina de trofeos", bromeó Gasly. "Al intercambiar con un campeón así, siempre se aprende mucho de ellos y de cómo enfocan el deporte, los éxitos y los fracasos”.

"Se trata de cómo mantener este nivel de rendimiento, no creo que haya nadie en el mundo a quien me gustaría haber conocido más que a él".

Michael Jordan, Miembro del Salón de la Fama de la NBA y copropietario de 23XI Racing Photo by: Maddie Meyer / Getty Images

Jordan entró en el mundo del deporte motor como dueño de un equipo de NASCAR Cup desde el año pasado, iniciando 23XI Racing junto con la estrella de la Copa Denny Hamlin. Su equipo Toyota ahora corre con Bubba Wallace y Kurt Busch en la serie, y fue un tema de discusión durante la cena con Gasly.

"Por supuesto que hablamos de eso, hablamos de muchas cosas", añadió Gasly. "Pasamos tres horas juntos, hablamos de la NASCAR, del automovilismo... No sabía que se levantaba temprano los domingos por la mañana para ver nuestras carreras de F1. Es un gran fanático”.

"Pero no es fácil, si eres Michael Jordan, aparecer en eventos como éste, aunque te gustaría. Aunque no le veamos en la pista nos sigue. Me sorprendió la cantidad de detalles que conocía sobre nuestro deporte. Demuestra que tiene un gran interés por el automovilismo".

Cuando se le preguntó si podría llegar a conducir su NASCAR, Gasly respondió: "Puede que ocurra, puede que ocurra”.

"Probablemente nos encontremos en otra ocasión. Hicimos una gran conexión durante la cena. Es una persona muy especial, y ya veremos cómo crece la relación a partir de ahí. Tengo otra invitación, cuando vuelva a Estados Unidos, así que está claro que la aceptaré".