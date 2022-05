Cómo Tom Brady puede ser inspiración para Hamilton a los 40 años

Y en el deporte, el siete es un número que también ha llegado a adquirir un gran significado, que va mucho más allá de la espalda de la camiseta de fútbol de David Beckham.

En la Fórmula 1, la cifra de Michael Schumacher de siete campeonatos del mundo fue durante mucho tiempo un hito imposible de alcanzar. Eso fue hasta que Lewis Hamilton lo igualó en 2020 y se propuso convertirse en el primer piloto de F1 en lograr ocho campeonatos.

Otra leyenda del deporte cuya cuenta de siete tiene importancia es Tom Brady, estadísticamente el mejor quarterback de la historia de la NFL. A sus 44 años, Brady ha seguido actuando en la cima del fútbol americano durante más de dos décadas, ganando más Super Bowls -siete- que cualquier jugador o incluso que cualquier equipo.

Como parte de las festividades previas a la carrera en Miami, Hamilton y Brady se reunieron en un acto benéfico especial con un patrocinador común, IWC. Ambas estrellas del deporte salieron un poco de su zona de confort habitual al jugar en el Club de Golf de Miami Beach.

Hamilton admitió que no había jugado al golf desde hacía unos tres años, pero dio algunos golpes decentes mientras él y Brady se enfrentaban a la leyenda de la NFL Marcus Allen y al empresario de Forbes Next 1.000 Brandon Okpalobi en un desafío de conducción -de golf, por supuesto- y de chipping.

Hamilton dijo que él y Brady son casi vecinos en Nueva York, y que se han encontrado brevemente en las carreras de F1 antes, pero que no han logrado tomarse el tiempo necesario para salir juntos. Brady admitió que no se había tomado el tiempo necesario para trabajar en su juego de golf en los últimos años, pero recibió algunas ligeras burlas de Allen, quien consideró que el jugador de los Tampa Bay Buccaneers estaba hablando en voz baja de su hándicap.

“Ahora ves por qué salí del retiro", dijo Brady después de que uno de sus siguientes drives se fuera a la izquierda hacia el agua. "¡Volví al deporte que se me da bien!".

Brady se retiró por apenas 40 días. Él ganó su séptimo Super Bowl con Tampa Bay en 2021 antes de anunciar en febrero que colgaría el casco después de 22 años. Fue recibido con cierto grado de escepticismo que finalmente resultó justificado. "Me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas", dijo.

Lewis Hamilton, Mercedes juega al golf Photo by: Mercedes-Benz

A sus 44 años, Brady es uno de esos raros deportistas que no sólo ha seguido disfrutando de una larguísima carrera, sino que lo ha hecho manteniéndose como uno de los más destacados. Cuatro de sus siete Super Bowls han llegado desde que cumplió 37 años. En la conversación sobre el Mejor de Todos los Tiempos es imposible no incluir a Brady en la mezcla, ya que su longevidad agota los tópicos sobre cómo se puede mejorar con la edad.

Lo mismo ocurre con su compañero de golf de hoy, Hamilton. Para un piloto que a veces ha bromeado sobre su incomodidad por ser uno de los más viejos de la parrilla de la F1, ha parecido abrazar la capacidad de ser más sabio, estar más en forma, y simplemente convertirse en un mejor atleta con cada año que ha pasado.

Cuando firmó su último contrato con Mercedes F1 el año pasado, que le llevará hasta el final de la temporada 2023, se consideró razonablemente que podría ser el último: ganar el octavo, superar a Schumacher, dejarlo todo y retirarse.

Pero incluso a través del difícil comienzo que Hamilton ha afrontado este año, se ha mantenido optimista sobre su estado actual y su capacidad para seguir compitiendo todo el tiempo que quiera, independientemente de si gana otro título o no.

Lewis Hamilton, Mercedes juega al golf Photo by: Mercedes-Benz

"Todavía me siento fresco y todavía me siento joven, a pesar de que estoy rodeado de todos estos jóvenes aquí", dijo Hamilton en Imola. "Así que no creo que eso vaya a ser el factor decisivo para continuar o no. Pienso estar aquí".

La cuestión del retiro es algo que seguramente se planteará Hamilton a medida que se acerca la necesidad de hablar de un nuevo contrato con Mercedes. A pesar de todas las repercusiones de Abu Dhabi el año pasado, y de la incertidumbre sobre su posible regreso dada la naturaleza de su derrota en el título, Hamilton dijo que nunca consideró seriamente retirarse. Su pasión y ambición por seguir compitiendo -y ganando- se mantiene con fuerza.

Y eso es lo que, en última instancia, ha impulsado a Hamilton a seguir compitiendo a sus 30 años. Anteriormente dijo que esperaba no correr hasta los 40 años, pero a medida que se acerca a ese hito, cada vez sería menos sorprendente que lo hiciera. Como descubrió Brady, ser uno de los mejores es algo muy difícil de abandonar, e incluso cuando se toma esa decisión, de comprometerse plenamente con ella.

Ninguno de los dos forjará una carrera en el golf a corto plazo, pero el acontecimiento que reunió a Hamilton y Brady fue un momento raro para unir a los grandes del deporte. Hay que preguntarse qué conversaciones privadas habrán tenido, y si Hamilton habrá tomado el pulso a Brady para mantenerse en la cima de su juego hasta bien entrada la cuarta década de vida, y así inspirarse para avanzar en su carrera en la F1.