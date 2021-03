Las diferencias entre F1 y MotoGP, según Brivio

Davide Brivio está ante está ante el gran reto de su vida profesional. Después de haber logrado hacer a Suzuki campeón de MotoGP 20 años más tarde, el italiano llega a Alpine F1 con el objetivo de crear un equipo ganador.

La presencia de Fernando Alonso, que vuelve a la Fórmula 1 dos años después, y las esperanzas del grupo Renault en el proyecto, son un extra de presión para Brivio, que, no obstante, deja claro que aún está adaptándose al Gran Circo.

"Por supuesto que es muy, muy interesante. Hay muchas cosas que ver, mucha información y muchas preguntas. Sin duda, es muy emocionante, y tengo una organización veterana detrás, en comparación con mis experiencias anteriores", comenta cuando se le pregunta cómo es la F1 desde dentro.

"Hay similitudes [con MotoGP] en cierto sentido en cuanto a que es un deporte de equipo, hay deportistas de élite –ya sean, conductores o pilotos–, vemos nuestros problemas y luego los ingenieros hacen el trabajo, la planificación de los test, la configuración del coche y demás...".

"Por supuesto, Alpine es una organización más grande, con más parámetros, más piezas, todo amplificado, pero bueno, sí. Eso hace que sea interesante aprender y tratar de entender todo lo que pueda".

Cuando se le pregunta cuál es su rol exactamente dentro de la estructura innovadora que Alpine ha instaurado en su equipo para este 2021, Brivio responde: "Mi papel es ser responsable de lo que ocurre en la pista, asegurarme de que tenemos todo lo que necesitamos para rendir, para que los pilotos son felices, están cómodos y tienen lo que necesitan; además de escuchar sus peticiones, sus quejas".

"Es una gran responsabilidad. Y por supuesto una gran presión. Lo que queremos tratar de hacer es ser eficientes en todos los aspectos, y en todas las situaciones, ya sea en casa o en el circuito, así que esa es la idea que hay detrás. Veremos...".

Brivio tiene claro cuál será su perfil en los primeros meses dentro de la estructura de Enstone y es que, aunque viene de haber hecho historia en Suzuki, prefiere observar y aprender de inicio.

"No vengo a hacer cambios. Quiero decir, en primer lugar tengo que decir que he encontrado una muy buena organización. Me refiero a gente muy buena, muy buenos ingenieros. Marcin [Budkowski], que ha hecho un buen trabajo organizando todo, así que el equipo está ahí", asegura.

"Tengo un respeto total, y realmente aprecio lo que se ha hecho hasta ahora. Por supuesto, ahora soy parte de la organización y como parte del equipo, tenemos que ver en qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor para continuar con este proceso. Estoy en una fase de aprendizaje, tratando de entender. Espero poder dar mi contribución, tal vez viniendo de fuera puedo dar alguna idea... Quizás alguna vez una idea loca".

"Pero puede que me lo impidan. O quizás aporte algo interesante desde una perspectiva diferente. Juntos vamos a ver qué podemos mejorar y cómo porque todos queremos ser mejores", concluyó.

Galería: las fotos de Alpine en las pruebas de Bahréin

