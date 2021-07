Alonso quiere sumar "picante" a los viernes sprint de la F1

Alonso fue el protagonista de la carrera sprint del sábado en Silverstone, saliendo con el neumático blando y pasando del 11º al 5º puesto en la primera vuelta antes de caer finalmente al séptimo lugar.

El bicampeón del mundo está de acuerdo en que el nuevo formato crea acción en los tres días, pero considera que el viernes podría ser más interesante con una restricción en el uso de los neumáticos y el número de tandas de clasificación que los pilotos pueden realizar.

"Me gusta el formato, creo que así tenemos acción los tres días, viernes, sábado y domingo", declaró el de Alpine. "Así que es bueno para la gente".

"El año pasado, cuando veía las carreras en casa, el viernes no significaba nada, porque las tandas largas son muy importantes para los equipos y los pilotos, pero no para que que las entienda la gente en casa, desde fuera".

"Espero que podamos mantener este formato. Y si acaso, surgieron que los viernes puedan ser más picantes también. Algo como tener un juego de neumáticos y un intento para todo el mundo, que todos tengan las mismas oportunidades".

"No es una clasificación injusta ni orden invertido de parrilla ni nada de eso, que entiendo que quizás sea injusto. Pero si damos un juego de neumáticos y una sola oportunidad para todos, es lo mismo para todos".

Alonso señaló que el formato de clasificación de los viernes utilizado en Silverstone, donde todos usaron los mismos neumáticos blandos en cada ronda, no fomenta la variedad, y que vale la pena encontrar una manera de mezclar las cosas.

"Tal vez cambie algo, porque hemos visto que con seis intentos y seis juegos de neumáticos acabamos en el orden que nos corresponde, y terminamos en el orden de rendimiento de nuestros coches, como en cada clasificación".

"Y tal vez eso pueda cambiar un poco y tener incluso mejores carreras de clasificación al sprint el sábado si uno de los coches rápidos no está en las dos primeras filas de la parrilla".

Muchos expertos creen que hay que hacer algo para animar la sesión de libres del sábado, la FP2, que ahora es únicamente para preparar la carrera en condiciones de parque cerrado.

Sin embargo, Alonso cree que ese kilometraje es necesario.

"Fue muy útil para nosotros", admitió. "No sé desde fuera, porque ves a los coches corriendo con mucho combustible, con diferentes compuestos, y no sé si es un buen espectáculo o no".

"Pero con la FP2 normal pasaba lo mismo Los entrenamientos libres son muy, muy importantes para los equipos. Así que tenemos que tenerlo, seguro".

"Pero la clasificación, como he dicho, tal vez fue un poco más de lo mismo de siempre, y se siguió el orden natural de la parrilla. Tal vez eso podría mejorarse un poco".