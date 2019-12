Ferrari y Leclerc sancionados económicamente

Cuando quedaba menos de una hora para el inicio de la carrera del GP de Abu Dhabi 2019, el delegado técnico de la FIA Jo Bauer emitió un informe en el que aseguraba que había una “diferencia significativa” entre la cantidad de combustible declarada por Ferrari y la cantidad que realmente había en el coche de Leclerc.

El equipo italiano fue emplazado a acudir a declarar ante comisarios tras la carrera, y el monegasco disputó la carrera con la posibilidad de poder recibir sanción. De hecho Horner, director de Red Bull y habitual en el arte de intentar desestabilizar a sus rivales, declaró sobre Leclerc que "no entendería que no fuera descalificado".

"Los reglamentos técnicos son o blanco o negro, no hay zonas grises. Obviamente, los comisarios deben decidirlo. Pero por lo general, en un caso como ese, o es legal o no lo es".

Los comisarios, más de tres horas después de acabar el gran premio que cierra la temporada, comunicaron que la única sanción que recibía Ferrari era una multa económica:

"Los comisarios escucharon al representante del equipo, al Delegado Técnico de la FIA y al Jefe de asuntos técnicos de monoplazas de la FIA".

"La Directiva Técnica 014-19 exige que los equipos declaren la cantidad de combustible que pretenden poner en el coche para las vueltas hacia la parrilla, la vuelta de formación, la carrera, la vuelta de regreso al pitlane y cualquier encendido que fuera necesario".

"El Delegado Técnico pudo confirmar la masa de combustible puesta en el tanque verificándolo, y hubo una diferencia de 4.88kgs entre lo declarado por el equipo para el coche 16 y la masa de combustible medida por el delegado técnico".

"Por lo tanto, la declaración del equipo era inexacta y suponía una violación de la Directiva técnica. Esto a su vez constituye una infracción del Artículo 12.1.1.i del Código Deportivo Internacional. En consecuencia, los comisarios determinaron que el equipo debería ser multado con 50.000 euros por su declaración inexacta".

El director de Ferrari, Mattia Binotto, se había mostrado confiado frente a los medios antes de que se comunicara la decisión.

Así había hablado: “No creo que haya mucho que explicar más que ha habido una discrepancia entre las mediciones".

“Creemos que nuestras mediciones son correctas y que hay una que no lo es, pero está en sus manos".

"No tenemos problemas en entrar en detalles, pero no es cosa nuestra, no es nuestra decisión. Así que simplemente estamos esperando".

Por tanto no hay cambio en el resultado, estos son t odos los ganadores y podios del GP de Abu Dhabi de F1