Verstappen sufrió de problemas de aceleración

Tras su detención en boxes en la vuelta 25, Max Verstappen reportó múltiples problemas que se le presentaron en las siguientes vueltas, sugiriendo que tenía un "efecto de freno de mano" en la salida de las curvas.

A Verstappen se le dijo que tendría que "vivir con ello", ya que el equipo de Red Bull no podía solucionar el problema desde el muro. Más tarde explicó que sufría de retrasos en la aceleración, un inconveniente que ya había padecido en otras carreras de la temporada.

Cuando se le pidió que explicara a detalle, Verstappen dijo: "Una brecha del torque y del acelerador. Había algunos retrasos y cosas así que no fueron muy buenas, y no podíamos arreglarlo, así que manejamos con ese problema, pero al final del día no habría hecho ninguna diferencia en el resultado.

"Cuando aceleraba no hacía lo que quería. Me costó tiempo de vuelta, pero como dije, no me habría dado la victoria hoy. La carrera ha ido bien, aunque ha sido una lástima lo que pasó en la primera vuelta, pero creo que hemos tenido un buen primer stint.

"Una vez que hemos puesto los neumáticos duros, el ritmo ha sido decente, he podido pasar a Charles y enfocarme en mi propia carrera. Lewis fue demasiado rápido, así que me centré en mis tiempos de vuelta”.

Cuando Motorsport.com le preguntó si el equipo podía diagnosticar su problema, Verstappen explicó que no le habían dicho explícitamente cuál era la causa.

"La mayoría de las veces está bien para mí. Hoy en día, no estoy seguro de lo que sucedió exactamente porque no querían decírmelo en la radio.

"Sólo dijeron que no había nada que pudieran hacer de su parte, así que tampoco importa lo que sea. Tendré que averiguarlo".

