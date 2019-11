'GP Brasil en 4 apuntes', por Luis Manuel "Chacho" López

Épico, y para todos

A final de cuentas una carrera que despertó de la mejor manera porque, sí, no nos engañemos, en cierto momento pareció adormilarse.

Brasil resultó épico por muchas razones, y sin duda entre las grandes carreras de este año y varios años más. ¿Por qué no?.

Quiero explicar lo de épico. En la columna anterior me atreví a pedir un homenaje digno del concepto ‘Pure-Racing’ que exaltó Ayrton Senna y eso fue, precisamente, lo que tuvimos.

Una carrera épica porque nadie aflojó en ningún momento. Incluso los que fallaron, cuando se equivocaron, fue por darlo todo según su particular visión en aras del mejor resultado.

Ahí la tenemos. La Fórmula 1 predecible, la de los malevolos ‘pay drivers’, de simuladores, de los videojuegos, de los ingenieros que ponen los autos, que, cuando la capturan verdaderos pilotos, la hacen memorable para todos. Hasta los que la odian.

Ojos de pódium

Miren el contraste. Aunque no soy mucho de acercarme a los pilotos, y menos a los que no conozco bien, me tocó estar cerca de Carlos Sainz y tenderle la mano para felicitarlo cuando se sacaba fotos con cada miembro de la escudería McLaren.

Los ojos del español tenían un brillo especial, que muy pocas veces puede verse: el de un nuevo podium.

Unas quince horas después, en el aeropuerto de la CDMX, me despedí de Checo Pérez tras el vuelo de regreso, el vuelo de las reflexiones.

Esa mirada tenía un brillo parecido, a pesar del cansancio. Es la mirada del podium que han conseguido pilotos sin un auto ganador. Rubro que Pérez inauguró en la década reciente y que quiere recuperar. Esto es de competitividad.

Podio: tercer lugar Carlos Sainz Jr, McLaren celebra con el trofeo

Galería del SC

Muy interesante, digno de ser expuesto como pieza magistral, fue el desempeño de los comisarios de la carrera con su forma de lanzar el safety car, en momentos donde antes nunca hubiera salido.

Aquí hay un punto donde los más puristas no han querido reparar por el rechazo automático a las formas denominadas ‘artificiales’ para mejorar el espectáculo. Empaquetar la carrera en ciertos lapsos, al fin y al cabo, le saca alaridos a la tribuna.

El concepto de ‘Pure-Racing’, en ocasiones tolera también un poco de ayuda y esta fue una oportunidad muy bien capitalizada.

El Coche de Seguridad lidera Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, y Alexander Albon, Red Bull RB15

1.8 seg. ¡Oh my god!

¿Hasta donde van a llegar las paradas en los Pits? Red Bull no solamente comprobó y festejó que tiene baluartes trabajando en todos los frentes de batalla. Qué bien que subió al podium Hannah Schmitz, la estratega de Verstappen, pero qué mejor que sigan batiendo marcas.

Es impresionante como trabaja su pit lane. Tuve oportunidad de estar en la planta de Milton Keynes y ver de cerca los ensayos, las adaptaciones a herramientas, el gimnasio donde entrenan y la dedicación suprema que ponen en ese punto crucial.

Una cosa es clara, el único equipo capaz de batir récords y también ganar carreras desde los pits es Red Bull.

Sonoro mensaje a sus contendientes para el próximo año, Red Bull, sus mujeres y sus hombres dentro y fuera de los autos, llegarán al 2020 en excelente momento.