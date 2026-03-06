Este viernes marcó el primer día de entrenamientos de un fin de semana de Gran Premio en la temporada 2026 de Fórmula 1. Con los numerosos cambios introducidos por el nuevo reglamento, particularmente en la manera en que se conducen estos coches, el enfoque hacia las prácticas libres es diferente al de temporadas anteriores.

Sin embargo, al tratarse de la primera carrera bajo las nuevas reglas, muchos aspectos todavía no están claros para los equipos. Al ser consultado sobre su primer viernes de la temporada 2026, que sobre el papel parecía haber transcurrido sin problemas con un 10° y un 11° puesto en las dos sesiones de entrenamiento, Esteban Ocon admitió que, a pesar de los nueve días de pruebas invernales, todavía hay una lista muy larga de cosas por aprender.

"Están pasando muchas cosas", dijo el francés con una sonrisa. "Hay muchos detalles y complicaciones. Para ser honesto, ahora mismo me va a explotar la cabeza con toda la información que hay. Es mucho para asimilar, pero es lo que tenemos que hacer como pilotos.

"Ha sido interesante ir a un circuito diferente para ver cómo se siente el coche. En términos de balance, ha estado más o menos ahí, con pequeños detalles que necesitamos mejorar otra vez".

Esteban Ocon (Haas) Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Uno de los grandes desafíos al inicio de esta temporada será cómo los equipos y los pilotos gestionen el nuevo sistema de gestión de energía. El despliegue de energía jugará un papel crucial tanto en la carrera como en la clasificación, y será decisivo en la búsqueda de rendimiento y resultados el domingo.

Sin embargo, a pesar de la mayor importancia de ciertos aspectos, Ocon recordó que equipos y pilotos no pueden perder de vista los fundamentos de la preparación de un fin de semana.

"Por suerte, nuestro coche se siente bien en términos de balance", explicó el piloto de Haas. "Hay pequeños detalles por corregir, pero no estamos a kilómetros de distancia. Si hubiera sido el coche del año pasado, habría sido muy diferente y mucho más difícil.

"Así que tenemos un poco más de margen para jugar o para concentrarnos en una cosa, lo cual es bastante bueno. Pero aun así no podemos olvidar el resto, ya saben. Sentirse cómodo en el coche, obtener el máximo agarre de los neumáticos. Así que realmente tenemos que centrarnos en lo básico".

Aunque quiso destacar los aspectos positivos del primer día de actividad en Australia, Ocon admitió que su equipo todavía tenía margen de mejora en otra área clave.

"Pero en términos de entrega de energía, ahí es donde obviamente necesitamos optimizar mucho más", agregó. "Hay mucho por ganar en ese aspecto y en este momento no es fácil conducir alrededor de eso. Así que todo eso estará en juego si logramos maximizarlo con los ingenieros y también con la conducción. Veremos cómo va mañana".

Ocon modera el optimismo en Haas

A esta misma altura del año pasado, Haas descubrió con desilusión los problemas de su VF-25, que lo dejaron muy por detrás de sus rivales. Aquella tormenta ya quedó atrás y el inicio de esta temporada parece mucho más prometedor, pero Ocon prefiere moderar las expectativas.

"De todos modos, es solo viernes", señaló. "Es el primer día. Las condiciones son excelentes, cielo azul; ayer hubo un poco de viento pero no demasiado. Esperemos y veamos. Hagamos algunos circuitos más durante el año y veremos. Primero vayamos a mañana y veamos cómo resulta".

