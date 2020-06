Hill: un 2020 más corto llevará a una pelea "a fondo" por el título

Los jefes de la Fórmula 1 tienen como objetivo realizar entre 15 y 18 carreras en la temporada 2020, retrasada por el coronavirus y que se iniciará con dos carreras en el Red Bull Ring de Austria el próximo mes.

Incluso si se alcanza este último objetivo, esa será la temporada más corta de la F1 desde 2009, lo que podría significar que los pilotos que están luchando por el título asuman más riesgos para obtener mayores resultados, en lugar de optar por la opción más segura de acumular puntos consistentemente.

Al hablar en el podcast Race of My Life de Autosport sobre las grandes consecuencias que pueden resultar para un piloto tener que abandonar una carrera, como a él le sucedió en el Gran Premio de Italia de 1996, Hill dijo: "El campeonato de este año va a ser curioso porque si tienen un número reducido de carreras, será a fondo".

"No tendrás la oportunidad de ver si hay o no una tendencia a lo largo de la temporada, no habrá ningún desarrollo".

"Así que creo que va a ser un tipo de campeonato bastante inusual".

La opinión del campeón mundial de 1996 contrasta en parte con la del piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, quien también reconoce que la temporada 2020, al ser más corta, impactará en la forma en que los pilotos aborden las carreras.

Bottas, sin embargo, ha resumido su opinión en que, al haber menos carreras programadas en comparación con las nueve temporadas anteriores, cualquier error en 2020 se castigará con más severidad que en los últimos años, ya que los pilotos tendrán menos oportunidades de recuperar el terreno perdido.

"Obviamente va a ser una temporada muy especial, porque será más corta que la cantidad planeada de carreras", dijo Bottas a Sky Sports F1.

"Cada error te costará mucho más que antes, y todo depende de la consistencia".