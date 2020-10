Aumentan casos de COVID-19 en la F1 tras el GP de Rusia

La F1 ha estado realizando pruebas exhaustivas de COVID-19 como parte de sus nuevos protocolos para la celebración de carreras en 2020 tras el brote de la pandemia que retrasó el inicio de la temporada.

Todo el personal que entra en el paddock y trabaja en las carreras debe someterse a pruebas cada cinco días, y la F1 informa semanalmente los resultados de la smismas.

En la última declaración emitida el viernes, la FIA y la F1 confirmaron que hubo diez casos positivos de 1.822 pruebas realizadas en los últimos siete días.

Es la primera vez que los resultados de las pruebas de la F1 han visto una cifra de dos dígitos para los casos positivos, pero todas las pruebas positivas fueron de "personal auxiliar". La cifra anterior más alta fue de siete casos de 3.256 pruebas reportadas una semana antes.

"Esos casos y han sido manejados rápida y efectivamente sin impactar el evento", dice el comunicado.

"La presencia de los aficionados no ha afectado esa situación ya que no se permitió al público entrar en la burbuja de la F1 según nuestro protocolo vigente".

El Gran Premio de Rusia fue la primera carrera de la temporada 2020 en disfrutar de una considerable presencia de aficionados de la F1, con el Autódromo de Sochi abierto a unos 30.000 aficionados por día, la mitad de su capacidad normal.

Rusia no ha aplicado unas directrices tan estrictas sobre prácticas como el distanciamiento social y el uso de máscaras como otros países, lo que puede haber expuesto al personal auxiliar al virus mientras estaba en los hoteles.

El piloto de F1 de Haas, Romain Grosjean, dijo durante el fin de semana de Rusia que era la primera carrera en la que no se sentía seguro en su hotel.

"En Rusia, llevar una máscara no es obligatorio", dijo Grosjean. "Los camareros lo hacen pero no se cubren la nariz. Hay muchos fans en el hotel, así que a veces nos encontramos compartiendo el ascensor con gente de fuera de la burbuja de la F1".

"Eso no es algo con lo que me sienta súper cómodo. No temo contraer el coronavirus por mi salud, sólo que no quiero tenerlo porque no se me permitiría ir a las carreras, no se me permitiría hacer mi trabajo".

"No estoy contento con las medidas de seguridad implementadas en el hotel".

Se espera que el número de casos baje durante la próxima ronda de pruebas antes del Gran Premio Eifel en Nurburgring.

La F1 ha completado cerca de 50.000 pruebas de COVID-19 desde el inicio de sus nuevos protocolos a finales de junio, reportando 26 positivos en ese período de tiempo.

