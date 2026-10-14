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Cómo la rivalidad con Montoya llevó a que Ralf Schumacher pagara el bono de los empleados de Williams

Ralf Schumacher recuerda las disputas internas del equipo con Juan Pablo Montoya y lo enfadado que se ponía entonces el jefe de equipo Frank Williams

Norman Fischer

Publicado: 14 oct 2026, 13:26

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Ralf Schumacher firma autógrafos a los aficionados

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Que dos compañeros de equipo choquen entre sí es algo inaceptable para cualquier escudería", reconoce el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown. Y, sin embargo, a McLaren le ocurrió el fin de semana en Singapur lo que ningún equipo desea vivir: en la carrera Sprint, Lando Norris y Oscar Piastri se tocaron en la última vuelta, y no es la primera vez que sucede en los últimos meses.

En Canadá 2025, Norris ya embistió por detrás a Piastri, y en el Sprint de Austin ambos se vieron involucrados en una desafortunada colisión en la salida. "Eso es algo que no se puede tolerar en absoluto", afirma Brown, subrayando que, por supuesto, ya han hablado con sus dos pilotos sobre el tema.

Pero Norris y Piastri no son, ni de lejos, los primeros compañeros de equipo en sacarse chispas, y con toda seguridad tampoco serán los últimos. Ralf Schumacher, analista de Sky, recuerda muy bien su propia época en la Fórmula 1 y, sobre todo, su paso por BMW-Williams.

Presentación del nuevo patrocinio de HP en el Williams-BMW: Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher

Photo by: Sutton Images

Y es que entre él y su compañero de equipo, Juan Pablo Montoya, las cosas se pusieron al rojo vivo más de una vez durante los años que compartieron filas. Hoy en día ambos se llevan bastante bien, pero en aquel entonces los unía una profunda rivalidad, para gran pesar del fundador del equipo, Frank Williams.

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"Se ponía furioso", recuerda Schumacher sobre las ocasiones en que volvía a chocar con Montoya; en algunas oportunidades, el jefe de equipo ni siquiera les invitaba la cena a sus pilotos. Sin embargo, peor era el cofundador Patrick Head, quien solía alzar la voz con más frecuencia.

Visto desde la perspectiva actual, Schumacher muestra comprensión hacia aquel enfado: "No hay que olvidar que en la fábrica hay más de 1.000 personas" que no hacen otra cosa más que trabajar en los autos.

"Y luego llegan dos necios, se estrellan entre sí y se quitan los puntos", señala el alemán. "Al final, cada punto representa un bono económico para los empleados. Eso también es importante, así que simplemente no se puede subestimar".

Él mismo tuvo que pagar en su momento parte del dinero de los premios destinado a los trabajadores. En aquel entonces, BMW-Williams empleaba a unos 750 colaboradores; hoy en día, escuderías como McLaren operan con más de 1.000 empleados, por lo que la suma que tendrían que desembolsar los pilotos sería considerable.

Está por verse si habrá más consecuencias para Norris tras el incidente en el Sprint de Singapur, pero Brown estaba sin duda enfurecido tras la colisión: "Creo que al principio necesitaba un poco de aire y se fue echando humo del muro de pits", observó Schumacher. "Pero eso demuestra el tipo de racer que es".

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