Análisis

Fórmula 1

Cinco conclusiones clave de la gran presentación del Gran Premio de África de F1 en Ruanda

Con el anuncio de un Gran Premio de África a principios de la década de 2030, la Fórmula 1 finalmente está lista para volver al continente africano tras una pausa de más de tres décadas. Motorsport.com estuvo entre los medios seleccionados sobre el terreno en Kigali para explorar cómo funcionará el evento y para quién

Filip Cleeren

Edited: 13 oct 2026, 18:49

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Foto de: Filip Cleeren

El lanzamiento del martes del nuevo Gran Premio de África en el BK Arena de Kigali, en Ruanda, contó con la presencia del presidente ruandés Paul Kagame y tanto del jefe de la F1, Stefano Domenicali, como del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

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Pero tras la presentación oficial, aún quedaban varias preguntas clave pendientes y Motorsport.com ha hablado ahora con las personas clave detrás de la carrera para despejar algunas de esas incógnitas.

¿Cuándo se incorporará realmente Ruanda?

Ruanda se incorporará oficialmente a "principios de la década de 2030", dejando la puerta abierta a bastante margen de maniobra para entrar realmente en el calendario. Es bastante curioso que una nueva carrera se anuncie oficialmente en 2026 sin un punto de entrada claro, especialmente cuando la fecha más temprana posible está a cuatro años vista.

Pero la realidad es que el proyecto depende de que se completen varios proyectos de infraestructura críticos. El elemento principal es el flamante aeropuerto internacional de Bugesera, que actualmente es solo una pista con una plataforma de hormigón, mientras han comenzado los primeros trabajos en el edificio de la terminal. No está previsto que el aeropuerto abra hasta la segunda mitad de 2028.

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Luego está el ambicioso trazado de 6 km en sí, que discurre al sur del futuro aeropuerto, subiendo y bajando dos colinas empinadas y junto a un lago. El diseño del circuito ya está terminado, con el proyecto a cargo de Tilke Engineering & Architects, la consultora de ingeniería DAR y Wurz Design entrando ahora en la fase de ingeniería, y el gobierno ruandés también tendrá que resolver cómo hacer entrar y salir de la pista a 100.000 aficionados sin problemas.

Aunque hay muchas posibilidades de correr allí para 2030, al no fijar una fecha exacta de entrada para Ruanda, las autoridades locales tienen menos presión y más tiempo para completar todas las obras necesarias a tiempo y con el estándar adecuado. Con Kigali llamada a convertirse en el punto de anclaje de la F1 en África durante al menos una década, el deporte quiere que la carrera se ejecute lo mejor posible, en lugar de lo antes posible.

Rwanda African GP

Photo by: Formula 1

"No hay realmente factores limitantes aparte de los hitos clave que tenemos en mente", dijo Afrika cuando se le preguntó por la fecha de inicio flexible. "Uno de los principales es la finalización del aeropuerto internacional, que está previsto que se complete a principios de 2028. El otro era más bien conservar la flexibilidad para finalizar lo que debe hacerse en relación con el circuito, antes de tomar una decisión final sobre en qué lugar exacto del calendario encajaríamos. Esa decisión la impulsa y coordina la F1, pero es una decisión que preferimos posponer para el futuro".

Al mismo tiempo, después de más de tres años de conversaciones y planificación, seguía siendo importante hacer un anuncio público con mucha antelación para sacar el proyecto de la fase conceptual y convertirlo en algo que realmente sucederá. "Necesitábamos este momento, porque estábamos en una especie de situación del huevo y la gallina", dijo el CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali.

"Estamos hablando, teniendo todo casi listo, y dije: 'Escuchen, si no empezamos, no vamos a conseguirlo [hacer]'."

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¿Por qué se llama Gran Premio de África y no Gran Premio de Ruanda?

Curiosamente, la carrera no lleva el nombre de su país o ciudad anfitriona, sino el de todo el continente, lo que los organizadores dicen que es un gesto de buena voluntad hacia África en su conjunto.

"Ruanda siempre ha sido una defensora de la integración regional", dijo Jean-Guy Afrika, CEO de la Ruandan Development Board. "Somos miembros de la East African Community, del Common Market for Eastern Africa. Abolimos los visados a la llegada para los africanos. Así que realmente forma parte de ese espíritu de llevar el deporte al continente.

"Queremos hacerlo más grande que solo Ruanda. Queremos que sea el momento en que el deporte volvió a África y luego nunca se fue. Por eso sentimos que llamarlo Kigali Grand Prix o Ruanda Grand Prix habría parecido ligeramente excluyente. Es mucho más fácil, si lo llamas Gran Premio de África, acercarse a socios en este esfuerzo más amplio".

Afrika también creía que Ruanda abriría las compuertas a más carreras en el continente. "Prevemos un futuro en el que miremos atrás a este momento y veamos un punto de inflexión desde el que acaben celebrándose múltiples carreras en África. Ya han visto que el interés [en África] era muy alto. No éramos los únicos que pujábamos, y esperamos que después de la primera carrera probablemente haya muchas más".

¿Qué tipo de circuito tendrá Ruanda, y será bueno para adelantar?

Rwanda F1 track for African GP

Photo by: Formula 1

El Ruanda Motodrome es una instalación permanente, construida específicamente para ese fin, en lugar de una pista callejera o urbana. El trazado de 6 km y 17 curvas está construido desde cero para aprovechar al máximo las características naturales del emplazamiento de Bugesera, especialmente las dos colinas por las que el circuito subirá y bajará. El cambio total de elevación por vuelta es de 197 m, casi el doble que el actual número uno: Spa Francorchamps (102).

Además de curvas rápidas y fluidas que entusiasmarán a los pilotos, también hay una recta trasera de 1 km seguida de una horquilla para favorecer los adelantamientos. El director general de TILKE, Carsten Tilke, dijo que el lugar elegido para la sede era una "ubicación de ensueño" porque la topografía ondulada hizo gran parte del trabajo pesado para crear tanto un circuito desafiante como unas vistas tipo anfiteatro para los aficionados.

"Cuando diseñamos un circuito, por supuesto siempre tenemos que trabajar con el terreno que tenemos", dijo Tilke. "Tuvimos muchísima suerte porque es una topografía muy montañosa. Tenemos un lago. Tenemos todo lo que sueñas cuando diseñas una pista. Esto también le da el carácter al trazado; muy fluido, muy rápido. Está realmente moldeado por las características naturales y la belleza del lugar. Y por eso también tenemos muchos cambios de elevación. Realmente es una pista de montaña rusa con mucho peralte. Sube y baja entre un 12 y un 13 por ciento".

Wurz quizá está en una posición algo incómoda, ya que también es el presidente de la asociación de pilotos de F1, la GPDA, así que no tendrá dónde esconderse si la pista no resulta ser un gran éxito. Pero cuando se le preguntó por su diseño, el expiloto de F1 se mostró optimista sobre su potencial para ser apreciado tanto por los pilotos como por los espectadores y los aficionados que lo vean por televisión, gracias a las oportunidades de adelantamiento incorporadas en el diseño. Y reveló que varios pilotos actuales y campeones mundiales de la FIA ya habían probado su diseño en el simulador.

"El circuito no está diseñado para reglamentos o categorías específicas, así que verán algunas combinaciones de curvas que funcionan perfectamente para turismos, para motos, donde se pueden hacer ataques realmente sorpresivos, o si estás al límite de la degradación de tus neumáticos y puedes mantenerte muy cerca, incluso con coches [con mucha] carga aerodinámica, ya sean coches del World Endurance Championship o de Formula 1.

"Tendremos rectas largas, las horquillas y todas las curvas de ataque dentro del simulador. Estamos jugando mucho con ligeros cambios de peralte en momentos en los que hay degradación delante o detrás, consideramos qué temperaturas de los neumáticos entran en los neumáticos en ciertas curvas, de modo que el piloto que defiende esté realmente en desventaja para la siguiente recta larga.

"Hay mucha ciencia, así como conocimiento de años de pilotaje y diseño de pistas, involucrados, y espero que este circuito sea la guinda del pastel en la lista de todos. Ojos con más de una docena de títulos del Campeonato Mundial de la FIA han visto el circuito, han visto los vídeos onboard, y creo que todos comparten una gran emoción".

¿Qué obtiene la F1 de Ruanda?

Stefano Domenicali at African GP announcement in Rwanda

Photo by: Filip Cleeren

Domenicali calificó el anuncio del martes como "uno de los días más significativos en la historia de la Formula 1". Incluso para un hombre que en general abraza la hipérbole, es una afirmación importante. Pero es cierto que finalmente irrumpir en el mercado africano bien podría ser uno de los mayores logros de Domenicali cuando todo esté dicho y hecho.

La F1 no ha vuelto al continente africano desde que dejó Sudáfrica después de 1993, y dada la impresionante lista de requisitos para un gran premio de la era Liberty Media, durante mucho tiempo ha parecido que simplemente no podía hacerse.

Pero, como señaló Lewis Hamilton, a quien la ministra de Deportes de Ruanda, Nelly Mukazayire, elogió como una "voz muy fuerte sobre la F1 en África", la F1 no puede llamarse un campeonato verdaderamente global sin pisar suelo africano. La esperanza es que Liberty Media haya encontrado ahora el socio adecuado, creíble y estable para hacerlo, uno que no subestime la enorme carga de trabajo que tiene por delante.

Domenicali afirmó que el mercado africano, en rápido crecimiento, "alberga a más de 100 millones de aficionados de la Formula 1", que ahora podrán ver una carrera en su propio continente.

¿Qué obtiene Ruanda de la F1?

Atraer la última propiedad deportiva de alto perfil le ha valido a Ruanda nuevas acusaciones de Amnesty International de utilizar la F1 para sportswashing, desviando la atención de importantes problemas de derechos humanos.

Domenicali, sin embargo, calificó a Ruanda como "una de las grandes historias de éxito del mundo" y "una nación de extraordinaria belleza natural y paisajes impresionantes, combinados con resiliencia y valor para superar y renacer de los desafíos de su pasado", en referencia al devastador genocidio de 1994. La F1 sostiene que el deporte puede ser una fuerza positiva para el bien.

El presidente de larga data Paul Kagame explicó que albergar deportes de élite en suelo propio era un primer paso para revertir el tráfico unidireccional por el cual África aporta algunas de las mayores estrellas mundiales del fútbol, el baloncesto, el atletismo y otros deportes, pero no obtiene ningún beneficio económico de ellas.

"Durante décadas, los atletas africanos han sido un pilar de la economía deportiva global, añadiendo un valor comercial significativo a las principales ligas, mientras el continente no recibe casi nada a cambio. Asociaciones como la que estamos construyendo ayudan a romper este ciclo porque sirven como catalizador para el desarrollo de infraestructura deportiva. No se trata solo de construir sedes. Se trata de crear un modelo económico sostenible en el que se generen diferentes fuentes de ingresos en hotelería, turismo y entretenimiento, y queden ancladas en las comunidades locales. El deporte es un gran igualador, pero tenemos que ser intencionales para cumplir esta promesa".

La F1 también ofrece el siguiente paso en el desarrollo de Ruanda como destino turístico y centro de negocios, recién salida de albergar el campeonato mundial de ciclismo en ruta de 2025. A diferencia de ese evento único, Ruanda ha firmado por un periodo de 10 años, lo que le da tiempo para amortizar la inversión, que se dice que es una mezcla no revelada de inversión pública y privada.

"Creo que es fundamental destacar que la F1 forma parte de un panorama mucho más amplio y de una estrategia a largo plazo para posicionar a Ruanda como un centro de inversión y servicios turísticos", dijo Afrika. "La F1 fue una continuación natural de este esfuerzo. La pista tendrá una capacidad de alrededor de 100.000 espectadores. Durante un fin de semana, hablamos de cerca de 300.000 personas consumiendo de todo, desde productos minoristas, restaurantes, hoteles e infraestructura de alojamiento. Una demanda masiva que genera crecimiento para nuestras empresas existentes. Y eso significa más en términos de lo que podemos recaudar en impuestos sobre las ventas, aumentos en los impuestos sobre la renta corporativa, y así sucesivamente. También anticipamos un aumento en términos de inversión en nuevos negocios y eso significa más empleos, y así sucesivamente".

La Ruanda Development Board quiere convertir la sede en una instalación multiusos que pueda utilizarse durante todo el año para eventos como conciertos y conferencias, con una pista de karting, una instalación todoterreno y una pista de manejo también integradas para impulsar aún más el automovilismo de base. Tras lanzar el FIA cross car en las Asambleas Generales de la FIA en Kigali hace dos años, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, prometió que el organismo rector intensificaría sus esfuerzos para apoyar el karting en el país.

"La llegada de la Formula 1 a Ruanda enviará un mensaje muy poderoso a los jóvenes de todo el continente. Les dirá que los niveles más altos del automovilismo internacional están a su alcance, que África no solo puede participar en el futuro de nuestro deporte, sino ayudar a darle forma", dijo Ben Sulayem.

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