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Red Bull avisa: su primer motor de F1 aún está a medio camino y ya muestra gran potencial

El director técnico de Red Bull, Pierre Wache, ha calificado el primer proyecto de unidad de potencia de Formula 1 desarrollada internamente por el equipo con solo un cuatro o cinco sobre 10

Alex Harrington

Publicado: 14 oct 2026, 8:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Mason/Getty Images

Pídele a la mayoría de los ingenieros que califiquen su propio trabajo con un cuatro o un cinco sobre 10 y te prepararías para malas noticias. Pierre Wache, director técnico de Red Bull, ofreció esa nota para la primera unidad de potencia de Formula 1 fabricada por el propio equipo, y suena como una amenaza para el resto de la parrilla. Dicho de forma sencilla, Red Bull cree que su motor interno está entre el 40 y el 50% del camino hacia donde puede estar, y considera que es un buen punto de partida.

Cuando RacingNews365 le pidió que valorara el proyecto en una escala del uno al 10, Wache dijo: "Diría que un cuatro o un cinco." Cuando la pregunta de seguimiento planteó si eso deja mucho margen para crecer, advirtió: "Absolutamente, el potencial es enorme."

Qué significa esto

A lo largo de sus dos décadas en Formula 1, de 2005 a 2025, Red Bull dependió de fabricantes de motores externos - Cosworth, Ferrari, Renault y Honda entre ellos - en lugar de desarrollar unidades de potencia internamente. A partir de esta temporada, esto ha cambiado, ya que el equipo emprende su primer programa de motor independiente en asociación con Ford. La unidad es el V6 turboalimentado de 1.6 litros conocido como Red Bull Ford DM01, construido por Red Bull Powertrains en Milton Keynes, donde Ben Hodgkinson lidera el área de motores mientras Wache se encarga del chasis RB22.

Según RacingNews365, la evaluación ADUO de la FIA reveló que el motor de combustión interna de Red Bull generó la mayor potencia entre todos los competidores de la parrilla. Eso hace que una autoevaluación de cuatro o cinco resulte bastante intrigante. Si esta es la versión a medio terminar, probablemente los otros equipos tengan motivos para estar nerviosos.

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"Hay que hacer más, y también te sientes más responsable de lo que podemos lograr," dijo. También ve el lado positivo de ser dueño de todo el paquete: "En última instancia, tendremos más libertad. Como dices, es una historia de éxito. Pero ya sabes, el viaje aún no ha terminado. Tenemos muchas cosas que mejorar juntos."

¿Construirlo internamente hace la vida más fácil?

"Así que no diría que es más fácil, porque tenemos mucha más capacidad y muchas más posibilidades que aún no hemos explorado ni explotado.

"Pero la capacidad y el potencial para tener un mejor rendimiento son mayores, y por eso estamos haciendo esto."

La gente de motores y la gente de chasis no piensan igual

Poner un departamento de motores y un departamento de chasis bajo el mismo techo suena como la opción más organizada, pero Wache admite que no fue tan fácil como parece. "La colaboración y la integración dentro del equipo están llevando tiempo porque la forma en que trabajamos es un poco diferente," dijo, antes de añadir: "Por naturaleza, la gente del lado del motor y del chasis es bastante diferente."

Una gran razón es el calendario. Un motor tarda mucho más en desarrollarse que un chasis, así que los dos grupos ven los problemas y los plazos de forma distinta. "En cualquier caso, es un proceso de aprendizaje para todo el equipo porque el plazo de desarrollo de un chasis es mucho más rápido que el de un motor, así que la forma en que ves las cosas es diferente, y la forma en que trabajamos con ellos es diferente en comparación con lo que solíamos hacer cuando éramos un cliente."

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Como cliente, Red Bull simplemente recibía una unidad de potencia terminada y diseñaba en torno a ella. Ahora los ajustados plazos del equipo de chasis tienen que encajar con un programa de motor que piensa en ciclos mucho más largos.

Esa es la verdadera importancia de la calificación de cuatro o cinco. Sugiere que Red Bull aún está construyendo sus propios procesos de trabajo tanto como está construyendo caballos de potencia, y que el rendimiento que ha mostrado hasta ahora llega antes de que esos hábitos se hayan asentado por completo. Que un equipo admita que solo está aproximadamente a medio camino con su primer motor, mientras ya se convierte en la referencia, es ser muy modesto o muy confiado. Con Red Bull, normalmente es lo segundo.

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