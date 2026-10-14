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Zara lanza una nueva colección de ropa de Ayrton Senna inspirada en la leyenda de la F1

Zara ha lanzado su primera colección de ropa Ayrton Senna, inspirada en el estilo fuera de la pista del tricampeón mundial de Fórmula 1

Alex Harrington

Publicado: 14 oct 2026, 7:25

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Ayrton Senna

Foto de: LAT Images

Zara ha puesto a Ayrton Senna en el perchero, y eligió su ropa de diario antes que su traje de competición. La colección masculina, titulada Ayrton Senna - Senna Brands, salió a la venta hace apenas unos días en tiendas Zara y online, con su propia sección Senna en el sitio web del minorista.

Está disponible en el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Portugal y España. Senna Brands, la empresa familiar que gestiona el nombre y la imagen del tricampeón, dice que es la primera colección de Senna lanzada en Zara. Su CEO es Bianca Senna, su sobrina.

El look es Senna fuera de horario

La serie se centra en lo que Senna llevaba lejos del circuito en la década de 1990. Una fotografía enormemente popular sirve como principal ancla visual de la colección: lo muestra con denim y gafas de estilo noventero de gran tamaño, con una chaqueta llevada de forma casual sobre un brazo y un maletín a su lado, situado delante de un avión. Esta imagen icónica aparece estampada en un diseño de camiseta, y su autógrafo funciona como motivo decorativo integrado en múltiples prendas de toda la línea.

Ana Simoes, responsable de marketing en Senna Brands, dice: "Esta es la primera colección de la marca Senna en Zara y un paso importante en nuestro movimiento para llevar la mentalidad de Ayrton de la pista a las calles.

"Superar la adversidad, la excelencia y la evolución constante no se limitan al automovilismo."

Senna ganó sus títulos en 1988, 1990 y 1991, así que hay mucha superación y excelencia de la que inspirarse.

Según informes de medios brasileños, el diseño de la chaqueta de cuero negra se inspira en una chaqueta real que perteneció a Senna.

Cuánto cuesta

Los precios varían dependiendo el país. En Latinoamérica se encuentra disponibles algunos artículos dependiendo el mercado.

Los precios en Brasil van de R$179 a R$899. En Estados Unidos, los blazers se venden por $169, mientras que los accesorios para la cabeza parten de $39.90 y las camisetas gráficas cuestan $59.90 cada una.

¿Por qué Zara, y por qué ahora?

Senna Brands ha estado muy activa. Según un comunicado publicado en abril de 2026, la marca ha experimentado un aumento de ingresos de ocho veces durante los seis años anteriores, al tiempo que establecía relaciones con más de 65 socios de licencias que operan en territorios que abarcan más de 70 países. La lista incluye TAG Heuer, McLaren, Ducati y New Era.

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