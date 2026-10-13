Noticias

Fórmula 1 GP de Singapur

"Se vio su inteligencia": cómo Hulkenberg mantuvo detrás a Russell en Singapur

Audi logró su mayor botín de la temporada, entrando en la zona de puntos tanto en la sprint como en la carrera larga, donde al final mantuvo detrás incluso a George Russell. Esta vez todo encajó a la perfección también para Audi, que temía las altas temperaturas y la humedad de Singapore.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 13 oct 2026, 18:21

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Singapur era una de las carreras que Audi había marcado en rojo en su calendario porque —a pesar del déficit de rendimiento de la unidad de potencia en condiciones de calor, como se vio en Sepang y confirmaron los propios pilotos— se esperaba que, sobre el papel, el circuito de Marina Bay se adaptara mejor a las características del R26. Ciertamente, las rectas han cobrado cada vez más importancia en Singapur en los últimos años, pero sigue siendo un trazado muy específico.

Si algo ha demostrado el R26 este año es que su chasis lo convierte en uno de los mejores coches de la zona media de la parrilla. Esa carga aerodinámica adicional también ha ayudado a compensar —al menos en parte— las carencias de la unidad de potencia, incluso en circuitos donde la potencia es clave, como Barcelona, ​​Silverstone y Spa. Esta dinámica es similar a la de otro equipo lastrado por la falta de potencia: Ferrari.

Sin embargo, al igual que la escudería de Maranello, Audi llegó a Singapur con potencial para lograr un buen resultado. Quizás no lo suficiente para luchar por la victoria, pero sí para sumar puntos cruciales en el campeonato. Esto es especialmente relevante para el fabricante de Ingolstadt, ya que logró —por primera vez esta temporada— puntuar tanto en la carrera al sprint del sábado como en el Gran Premio del domingo, con un papel fundamental desempeñado por Nico Hülkenberg.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En ambas carreras, la capacidad del piloto alemán para encontrar los huecos adecuados durante la vuelta inicial resultó ser, a la postre, el factor decisivo. En la clasificación a una sola vuelta, las diferencias de motor tienden a ser más acusadas que en la propia carrera —lo que explica por qué Hülkenberg salió fuera de los diez primeros en ambas ocasiones—, por lo que realizar una excelente primera vuelta era fundamental para sumar puntos.

En la carrera al sprint disputada sobre pista mojada, ganó dos posiciones al adelantar a sus rivales por el exterior de la curva 5; por su parte, en la carrera principal del domingo, generó la oportunidad necesaria al superar a Arvid Lindblad en la salida y atacar a Pierre Gasly en la curva 3. La maniobra sobre el piloto francés fue especialmente crucial, dado que ambos habían salido con neumáticos medios, el mismo compuesto que Audi había elegido para el alemán.

Aunque —al igual que Hamilton— sufrió un déficit de ritmo frente a quienes optaron por los neumáticos blandos (que resultaron ser el mejor compuesto durante todo el fin de semana gracias al notable agarre adicional de la pista), Hülkenberg logró mantener la diferencia con Lawson por debajo de los tres segundos, al tiempo que consolidaba una ventaja similar sobre Gasly.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Para Alpine, en ese momento, la única forma de recuperar la posición era intentar un "undercut". Por eso fueron el primer equipo de la zona media en tomar la iniciativa, a lo que Audi respondió de inmediato cubriendo la maniobra y llamando a su piloto a boxes en la vuelta siguiente. La parada no fue especialmente rápida, pero bastó para mantenerse por delante del francés, ayudada por el hecho de que, al reincorporarse a la pista, Gasly quedó atrapado en el tráfico detrás de Sainz y Hadjar.

Sin embargo, la verdadera magia llegó más tarde, cuando Hülkenberg logró mantener a Russell a sus espaldas en la recta final de la carrera. Adelantar nunca es fácil en Singapur, por supuesto, y en cierto modo la decisión de empezar con neumáticos medios jugó a su favor: le proporcionó un compuesto más competitivo para la fase final de la carrera, reduciendo así la brecha de rendimiento respecto al Mercedes.

Pero eso es solo una parte de la historia; no solo porque Russell lograra finalmente entrar en los puntos, sino sobre todo por cómo Hülkenberg gestionó el tramo final de la carrera. "Fue un fin de semana realmente positivo para él. No necesariamente solo por lo de hoy, sino por la forma en que consiguió los resultados en la clasificación Sprint, en la carrera Sprint y luego en la carrera principal. Demostró toda su experiencia. Y, diría yo, también su inteligencia en carrera", declaró Allan McNish, director de competición de Audi, tras la prueba.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“En la fase final, tuvo que lidiar durante unas diez vueltas con George Russell, quien era claramente más rápido; sin embargo, logró ser veloz en los puntos clave del circuito y defenderse con eficacia sin excederse. Creo que gestionó la situación con gran inteligencia”.

La apreciación de McNish es acertada, ya que hubo momentos en los que Russell estuvo muy cerca de adelantar —especialmente en la frenada de la curva 7—, pero Hülkenberg siempre lograba salir de las secciones lentas con la ventaja justa para defender el interior en la frenada. Esto privó al británico del espacio necesario para intentar alguna maniobra creativa, obligándolo a mantenerse por el exterior.

Esa inteligencia táctica también se hizo evidente en su gestión de la energía eléctrica, sacrificando velocidad en ciertas curvas para utilizar el impulso extra en las rectas. Curiosamente, esto le ayudó indirectamente a recortar distancias con Liam Lawson; Lawson terminó proporcionando una succión al piloto alemán, lo que favoreció aún más su defensa frente a Russell, hasta el punto de que el británico acabó teniendo que levantar el pie para dejar enfriar los frenos.

“Al principio no creía que fuera posible [mantener a Russell detrás], pero luego encontré un mejor ritmo y logré acercarme a Liam. También me beneficié de una especie de succión indirecta, lo que nos ayudó mucho en la recta y nos permitió ganar algo de velocidad punta”.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Gianluca D'Alessandro





Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después





Falla de potencia y radio: los momentos de terror que no frenaron a Verstappen en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Falla de potencia y radio: los momentos de terror que no frenaron a Verstappen en Singapur





Antonelli usará el nuevo paquete de Mercedes en Austin: "es importante de cara al 2027"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Antonelli usará el nuevo paquete de Mercedes en Austin: "es importante de cara al 2027"

More from

Nico Hulkenberg





Audi lamenta la oportunidad perdida en la clasificación sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Audi lamenta la oportunidad perdida en la clasificación sprint en Singapur





El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1





Los pilotos de Audi F1 revelan su mayor limitación y cómo abordarla en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



Los pilotos de Audi F1 revelan su mayor limitación y cómo abordarla en Singapur

More from

Audi





Audi presenta una decoración especial que utilizará en el Gran Premio de Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



8 d



Audi presenta una decoración especial que utilizará en el Gran Premio de Singapur





A qué hora y dónde ver la carrera del GP de Bahréin 2026 en Malasia: Guía completa de transmisión de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



10 d



A qué hora y dónde ver la carrera del GP de Bahréin 2026 en Malasia: Guía completa de transmisión de la F1





Audi anuncia planes para un nuevo campus de F1 en Suiza



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



12 d



Audi anuncia planes para un nuevo campus de F1 en Suiza

Últimas noticias





"Se vio su inteligencia": cómo Hulkenberg mantuvo detrás a Russell en Singapur



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



"Se vio su inteligencia": cómo Hulkenberg mantuvo detrás a Russell en Singapur





Acosta critica la norma de presiones y propone igualarlas antes de salir



MotoGP



MGP MotoGP 18 min



Acosta critica la norma de presiones y propone igualarlas antes de salir





Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal





Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete