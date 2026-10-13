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Fórmula 1 GP de Singapur

Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal

Hamilton asumió la responsabilidad de no haber seguido a Leclerc en la doble parada en boxes de la vuelta 39, durante el periodo de coche de seguridad virtual (VSC); sin embargo, el piloto de Ferrari dio la impresión de querer hacer las cosas a su manera, tal como ocurrió al elegir neumáticos medios para la arrancada.

Franco Nugnes

Publicado: 13 oct 2026, 16:56

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“Cometí un error en la entrada”. La llamada por radio de Lewis Hamilton fue contundente, al igual que la orden que el muro de pits del Cavallino les había dado a ambos pilotos: “Chicos, entren a pits durante el VSC”. Esta conversación tuvo lugar en la vuelta 39 del Gran Premio de Singapur. La estrategia del equipo italiano era realizar la doble parada en boxes para defender el segundo y tercer puesto asegurados en pista por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Este episodio ha generado una gran controversia debido a la insubordinación del heptacampeón del mundo, quien, tras criticar las decisiones previas del equipo, dio claramente la impresión de querer actuar por su cuenta. De hecho, la decisión de arrancar con el compuesto medio fue tomada por el británico de 41 años, en contra de las instrucciones de los estrategas, quienes preferían tener dos SF-26 agresivos detrás del poleman Max Verstappen.

Aparte, entonces, del error inicial que pronto le costó caro a Lewis Hamilton porque nunca tuvo un buen ritmo —al punto de impulsarlo a abrir la secuencia de paradas en la vuelta 18 con un cambio muy prematuro (las predicciones de Pirelli situaban el cambio a los neumáticos amarillos entre las vueltas 25 y 31)—, a pesar de todo, Hamilton logró mantenerse en una posición de podio que podía confirmar el resultado de la carrera Sprint del sábado.

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El escenario cambió cuando la competencia fue neutralizada por el Coche de Seguridad Virtual (VSC) provocado por el abandono de Lance Stroll, cuyo Aston Martin se quedó sin embrague. Fred Vasseur, tras la carrera, explicó: "La decisión de quedarse fuera fue de Lewis. Llamamos a ambos coches a los pits bajo el VSC. Lewis se pasó de la entrada y fue una pena, porque habría sido tercero y habría terminado ahí".

"No estoy enojado. En general, fue un buen fin de semana. Ayer terminamos segundo y tercero en el Sprint, y hoy segundo y sexto en la carrera larga. Pero hoy había una oportunidad de terminar segundo y tercero, y es una pena perder puntos de esta manera. Tenemos que hablarlo con Hamilton para intentar evitar otras situaciones como esta en el futuro".

Por mucho que el director del equipo sea un defensor del lema “Ganamos y perdemos todos juntos”, esta vez el francés quiso defender a la Scuderia más que atacar al piloto. Sin embargo, según información recabada por Motorsport.com, existe un aspecto importante que no salió a la luz: Hamilton ya había enfrentado el Gran Premio más exigente de la temporada condicionado por las altas temperaturas (30 grados de temperatura ambiente y 43 en la pista) y un gradiente de humedad muy elevado, sin estar en perfectas condiciones físicas.

El VSC en la vuelta 7 (debido al fallo en la caja de cambios del Audi de Gabriel Bortoleto), con la baja velocidad de paso, provocó un estancamiento del aire a alta temperatura (había más de 50 grados dentro de los cockpits) que puso en dificultades incluso a pilotos más jóvenes como Kimi Antonelli, y que pudo haber complicado las cosas para un cuarentón como Hamilton, quien ya no se encontraba en su mejor forma. El sudor no se seca, y este efecto aumenta la deshidratación, creando un enorme malestar.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El siete veces campeón del mundo, en el momento decisivo de la carrera, admitió que... se había pasado de la entrada a pits. Una declaración que no equivalía a rechazar la parada como una elección estratégica. Evidentemente, Hamilton perdió un momento de concentración: “...y luego decidí quedarme fuera e intentar mantener la posición en la clasificación hasta el final, pero en las últimas vueltas sufrí con la degradación de los neumáticos y perdí tres posiciones, lo cual no refleja el ritmo que teníamos hoy en el coche”.

Sin el cambio de neumáticos, el rendimiento se desplomó, hasta el punto de quedar expuesto al ataque de Kimi Antonelli y de los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Y no es para nada una coincidencia que, al llegar al parque cerrado, el piloto de Ferrari se sintiera mal, requiriendo la intervención de los médicos del Centro Médico, hasta el punto de solicitar una exención para no participar en las sesiones con los medios de comunicación, algo que la FIA, obviamente, le concedió.

Hamilton es un piloto que se mantiene en perfecta forma con una preparación psicofísica muy cuidada y atenta, pero en Singapur terminó la carrera en un evidente estado de agotamiento. El error de pasarse en la entrada a pits existió, pero no es seguro que no haya sido provocado involuntariamente...

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