Por qué Ferrari desapareció la aleta del Halo que parecía un parabrisas en China

La Ferrari, bajo la dirección técnica de Loic Serra, parece un equipo que no tiene ningún miedo a explorar las zonas grises del reglamento técnico. El director técnico francés parece haber retomado un concepto que Sergio Marchionne había puesto de relieve en la fase inicial de su presidencia en el Cavallino.

Según el directivo de Abruzzo, de hecho, había que explorar todas las "zonas grises" del reglamento técnico de la Fórmula 1 como parte integrante de la competición y la innovación. Su visión se basaba en la idea de que la F1 debía ser un terreno de libre desafío tecnológico, más que un conjunto de reglas rígidas que nivelan el rendimiento a la baja. "De cien soluciones al límite —decía a sus técnicos—, algunas podrán ser prohibidas, pero las demás permanecerían en el monoplaza".

Ferrari SF-26: aquí está el parabrisas que desapareció tras la carrera sprint

En el GP de China, la Scuderia estrenó, además del alerón trasero abatible, una curiosa aletilla montada en el montante delantero del Halo. Apareció en los entrenamientos libres y luego se utilizó en la carrera sprint en la clasificación y en la carrera corta, pero desapareció para la sesión cronometrada del sábado y, por lo tanto, no se vio, obviamente, en carrera.

Los colegas de The Race han afirmado que fue la FIA quien planteó dudas sobre su legalidad, a pesar de que los comisarios técnicos de Jo Bauer le habían dado el visto bueno en la verificación. Lo que habría alarmado al equipo del Cavallino, en cambio, habría sido la denuncia de un equipo rival que habría amenazado con presentar una reclamación oficial al final de la carrera.

La solución se había concebido para desplazar los flujos hacia arriba, a una zona del habitáculo que puede verse perturbada. Se retiró antes de la sesión de clasificación del sábado por la tarde, con la convicción de que, en cualquier caso, habría contribuido a una mejora cuantificable solo en unas pocas centésimas y no valía la pena poner en riesgo un tercer y cuarto puesto en China para defender una solución cuanto menos dudosa.

Lewis Hamilton, en el parque cerrado sin el alerón del Halo Foto de: Lars Baron / Getty Images

Al observar con más atención el , una pequeña novedad , se puede apreciar que la pieza no está fabricada en metal, como podría parecer por los reflejos de la luz, sino en plástico. Y el motivo de su uso podría ser, por tanto, el del windscreen, el pequeño parabrisas que a menudo se ve en los F1, ya que no podía ser un elemento del Halo...