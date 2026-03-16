Sergio Pérez bromea sobre las referencias a "Mario Kart" en la F1

El piloto de Fórmula 1 de Cadillac, Sergio Pérez, se burló de los recientes comentarios que comparaban el reglamento actual de 2026 con Mario Kart.

Durante el Gran Premio de China, en el que terminó en 15.ª posición, el piloto mexicano bromeó por la radio del equipo: "Ahora necesito un hongo. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado".

Pérez, que se incorporó a Cadillac cuando este se unió al campeonato como undécimo equipo en 2026, ya había hablado anteriormente de cómo el Modo de Adelantamiento y el uso del botón de impulso en el nuevo reglamento se asemejan a jugar al clásico videojuego.

"Me pareció muy artificial, para ser sincero", declaró Pérez a los medios de comunicación en Shanghái, cuando le preguntaron qué le había parecido la carrera del Gran Premio de Australia, que abrió la temporada.

"Solo con pulsar un botón. Adelantas y luego te adelantan. Sí, al estilo Mario Kart ".

Añadió: "Al fin y al cabo, el piloto también puede marcar la diferencia, pero todo se reduce a eso. Es muy pronto para juzgar estas normas, pero lleva tiempo. Pero lo que vimos en Melbourne, hablando como aficionado, no me gustó".

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Charles Leclerc, de Ferrari, también se refirió al videojuego durante un mensaje por radio del equipo en Australia. "Esto es como los hongos deMario Kart" dijo el piloto monegasco.

Oliver Bearman, de Haas, también se mostró de acuerdo. "Sí, un poco", respondió a los medios de comunicación en Melbourne cuando le preguntaron si era como jugar a un videojuego. "Era como si yo estuviera en la F1 y todos los demás en la F2. Pero luego, claro, tienes que recargar la batería otra vez, porque si no, te quedas sin energía en la siguiente recta.

"Así que hay muchas cosas en las que pensar, lo cual es complicado, pero el hecho de haber terminado séptimo significa que estoy contento, aunque el coche no haya sido el más divertido de conducir este fin de semana".