Williams: hay cinco propuestas para solucionar los F1 2026 "faltos de energía"

El jefe del equipo Williams, James Vowles, reveló que se están discutiendo hasta cinco propuestas para mejorar la nueva generación de autos de Fórmula 1, que describió como "faltos de energía".

La radical revisión reglamentaria de la F1 para 2026 ya ha sido objeto de críticas tanto por parte de los pilotos como de los aficionados, con las nuevas unidades de potencia híbridas en el centro del debate.

La mayor dependencia de la energía eléctrica ha traído compromisos, dejando a los pilotos sin suficiente batería para completar una vuelta a plena potencia. Este problema fue particularmente evidente en el circuito de Albert Park durante el Gran Premio de Australia que abrió la temporada, donde la falta de fuertes zonas de frenado hizo que a menudo se viera a los autos perder velocidad a pesar de que los pilotos seguían acelerando.

Durante el fin de semana en Melbourne, varios pilotos pidieron cambios para mejorar el comportamiento de los autos, aunque no estaba claro qué se podría hacer con la temporada iniciada. Por ejemplo, Max Verstappen, de Red Bull, consideró que quizá ya sea demasiado tarde para hacer ajustes debido a los recursos invertidos en el desarrollo de las regulaciones de 2026.

Sin embargo, Vowles reveló ahora que se están evaluando múltiples medidas para mejorar el espectáculo y se mostró confiado en que las partes interesadas de la F1 trabajarán juntas para encontrar la solución adecuada.

"Si te colocas al costado de la pista, que es lo que hice en Bahréin, siguen siendo autos de Fórmula 1 y seguimos teniendo carreras de Fórmula 1. Esos son los hechos", explicó Vowles.

James Vowles, Williams Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"¿Podemos mejorar? Sí. Antes de ir a Bahréin, lo que todos dijimos fue: '¿Estamos en el lugar correcto? No. ¿Sabemos exactamente qué hay que cambiar para hacerlo mejor? No. Hagamos estas dos carreras, incluida una carrera sprint, y luego cambiemos activamente estas reglas para quedar en una posición sólida después'.

"Aún no estoy seguro, pero ¿estamos en un punto perfecto? No. Creo que estamos un poco faltos de energía, y tenemos que recordar que este probablemente sea uno de los tres peores circuitos para eso.

"Pero, independientemente de eso, ¿es esto lo que queremos mostrar como deporte? No. Queremos que esté en un lugar ligeramente mejor.

"Así que hay unas cuatro o cinco propuestas diferentes sobre la mesa. Vamos a atravesar las próximas carreras, ver realmente qué funciona y qué no. Pero estén atentos. Estoy seguro de que como deporte nos uniremos y cambiaremos de la manera correcta".

Una de las ideas planteadas durante el Gran Premio de Australia fue aumentar el super clipping de 250 kW a 350 kW. Esto significaría que parte de la energía producida cuando el auto está a fondo se canalice hacia la batería en lugar de enviarse a las ruedas traseras. Aunque esto comprometería la velocidad máxima, reduciría la necesidad de que los pilotos hagan lift and coast antes de las zonas de frenado.

Alexander Albon, Williams Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Vowles sigue convencido de que la F1 puede generar un impacto tangible con cualquier cambio que se introduzca en el futuro cercano, pero subrayó que es importante ver primero cómo se comportan los autos en las próximas dos carreras de Shanghái y Suzuka.

"También hay cosas que podemos hacer con el motor de combustión interna. La cuestión es cuán extremos queremos ser con estas medidas", dijo el británico.

"Creo que lo peor que podemos hacer es cambiarlo y empeorarlo. Así que tiene que haber un grado de seguridad de que estamos afectando positivamente al deporte, y hay maneras de hacerlo.

"¿Es suficiente? Como dije, estás en uno de los tres peores circuitos para la energía aquí. Puede que sea igual de malo en Shanghái. Ahí es donde quiero verlo y ver en qué termina. No será tan malo en Suzuka, por ejemplo. Así que simplemente vamos a asegurarnos de que lo que estamos ofreciendo siga siendo un deporte y uno que sea agradable de ver.

"¿Lo hemos hecho demasiado complicado? Sí. Fundamentalmente, seamos francos al respecto. Pero ¿tenemos un buen producto de Fórmula 1? Yo todavía creo que sí".

Vowles añadió que cualquier cambio potencial solo llegaría después del Gran Premio de China de este fin de semana.