Sainz siente "rabia" por la salida de Pérez de Racing Point

La semana pasada se confirmó que "Checo" Pérez no seguirá siendo parte de Racing Point –que pasará a ser Aston Martin- a pesar de tener un contrato vigente con el equipo de Silverstone. Sebastian Vettel fue confirmado como su reemplazante y el mexicano está ahora en busca de oportunidades para continuar en la máxima categoría o irse hacia otra serie.

Durante el fin de semana del Gran Premio de la Toscana varios pilotos mostraron su solidaridad con "Checo", siendo Sainz uno de los que más claramente se expresó sobre su situación.

"Lo de Checo lo que demuestra es que en la F1 no todo es tu rendimiento. Si se juzga solo por rendimiento, no hay ninguna razón por la que tenga que irse de Racing Point o ellos no le quieran a él", dijo el español a un reducido grupo de medios entre los que estuvo Motorsport.com.

"En F1 además hay intereses, cosas que vienen con el rendimiento que son muy importantes y para mí lo de Checo es una pena, porque el equipo en el que él ha confiado tantos años, que prácticamente salvó de la bancarrota y que por fin consiguen producir un buen coche para él y ahora el equipo no quiera continuar con él es una verdadera pena".

"A mí me da un poco de rabia porque tengo buena relación con él y le respeto mucho como piloto. Te recuerda que este deporte es así, que te da muy poco de vuelta, pero es el que hemos elegido competir y ser profesionales y hay que aceptarlo. Espero que consiga un asiento que le motive, que le apetezca y que igual en 2022 es un buen asiento", finalizó el futuro piloto de Ferrari.

Por su parte, Esteban Ocon, piloto de Renault que compartió escudería con Pérez en 2017 y 2018 en una relación áspera con varios incidentes entre ellos, destacó el talento del piloto mexicano en lo que califica como "una situación difícil en este momento".

"No sé cómo es internamente, pero por lo que sé y por cuando corrí con él, es un piloto que merece tener un asiento en la Fórmula 1. Pienso que siempre ha estado allí. Es consistente para sumar puntos, ayudó al equipo cuando yo estaba allí e incluso antes, es un piloto que ha mostrado fuerza, capacidad y una velocidad asombrosa. Así que merece un asiento en F1 y espero que continúe", dijo el francés.

Daniel Ricciardo, en tanto, coincidió con su compañero de Renault en cuanto al merecimiento de "Checo" de un lugar en 2021 y se refirió al momento del año en que Pérez recibió la noticia de su salida.

"Obviamente es bastante tarde. Bueno, no es súper tarde. Pienso que aún tiene tiempo. ¿Estamos en septiembre? Sí, aún tiene tiempo. Obviamente hay menos asientos disponibles. Pero sí, espero que encuentre un asiento. Todavía es joven. Le deseo lo mejor, de verdad. Y espero verlo en la parrilla en 2021".

