Alonso se disculpa con Hamilton por decirle "idiota"

Alonso llamó "idiota" a Hamilton y dijo que sólo sabía pilotar cuando salía primero después de su accidente en la primera vuelta del GP de Bélgica, que obligó al piloto británico a retirarse y puede sufrir más consecuencias debido a los daños ocasionados en su motor.

Tan solo cuatro días después y en la previa de la carrera en Zandvoort, el español ha reconocido que hizo esos comentarios en caliente y que no refleja lo que piensa realmente sobre el de Mercedes.

"En primer lugar, Lewis es un campeón, es una leyenda", dijo Alonso en respuesta a una pregunta de Motorsport.com sobre si se arrepentía de sus comentarios.

"Y luego, cuando dices algo, y siento repetirlo, en contra de un piloto británico, tiene una enorme repercusión en los medios de comunicación".

"Nos han dicho muchas cosas a Sergio Pérez, a Carlos Sainz o a mí. Pero si se lo dices a un piloto latino, todo es un poco más de broma. Cuando se lo dices a otros, es un tema más serio".

"Pero de todas formas, sí, me disculpo, no estaba pensando en lo que dije. No creo que tampoco él tuviese mucha culpa [del accidente] en ese momento, para ser sincero después de ver las repeticiones, es un incidente típico de la primera vuelta, estamos todos muy juntos".

El piloto de Alpine también explicó que realmente no pensaba lo que en ese momento dijo sobre que Hamilton sólo sabía pilotar cuando salía por delante.

"No, no, no, no pienso eso. Es algo que se dice con el calor del momento, pero como he dicho, no pienso nada de lo que dije, hay hechos que demuestran completamente lo contrario. Tengo un enorme respeto por él".

Alonso también dijo que no había tenido tiempo para pedir perdón directamente a Lewis, pero que esperaba hacerlo el jueves en Zandvoort.

"No, no, todavía no lo he hecho. Pero cuando estemos hablando para la televisión me acercaré a él y le diré que siento que lo ha entendido así".

"No tengo ningún problema con él. Y como he dicho, le tengo un gran respeto".

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, hicieron contacto en la vuelta 1 del GP de Bélgica Photo by: Motorsport Images

El asturiano explicó que los pilotos en muchas ocasiones dicen cosas por la radio que no piensan: "El calor y la adrenalina del momento, luchando por estar entre los dos primeros o entre los tres primeros, me hizo hacer esos comentarios que no debería haber dicho".

"Pero al mismo tiempo, como dije después de la carrera, fue un incidente de carrera en mi opinión".

"Cuando dices algo por radio, en ese momento, piensas que estás hablando con tu ingeniero, por lo que estás preparando la estrategia".

"Pero sí, sales entre los tres primeros, adelantas a Checo en la primera curva, te pones segundo y entonces pasa algo y le dices algo a tu compañero, a tu amigo, a tu ingeniero".

"Obviamente, eres consciente de que se retransmite. Pero es como si alguien hace una entrada dura o algo en el fútbol, en ese momento le dices algo a tu compañero, o lo que sea".

"Nuestro tiempo para hablar ante la prensa tiene lugar antes y después de la carrera, y en esos momentos dije lo que pensaba. En la radio, dije algo que... no lo pienso así".

Alonso también admitió que tendrá más cuidado con lo que dice en el futuro: "Claro, ahora voy a estar muy tranquilo en la radio. En este deporte todo se retransmite, hasta las cosas que crees que tienes un poco de privacidad con tu equipo. Así que sí, intentaré estar siempre tranquilo en la radio para no formar parte de una polémica con la que no estoy de acuerdo."

El español también aprovechó para cuestionar si la radio de los pilotos con sus respectivos equipos debería emitirse en directo para todos los espectadores.

"No lo creo, como he dicho, es el único deporte que lo hace, en el fútbol, en el tenis o en lo que sea, puedes tener tus momentos de intimidad con tu equipo".

"Pero sé que esto es parte del espectáculo, y como he dicho, todas las cosas que se emiten en la radio normalmente son un poco picantes, porque los organizadores quieren ese picante".

"Nunca emiten cuando dices que tienes que cambiar un parámetro a difusión cinco, porque no es interesante, pero eso es lo que hablamos en cada vuelta. Lo entiendo. Y desgraciadamente, la medida que tendremos que tomar es quedarnos callados todo el tiempo".

Sobre el hecho de que los pilotos utilicen la radio del equipo para enviar mensajes al director de carrera y provocar sanciones, dijo: "En ese momento, sabía que estaba fuera de la carrera. Y realmente no había nada que hacer".

"Cada vez que hablamos con el director de carrera también es por motivos de seguridad, si creemos que hay restos en la pista, si hay demasiada agua, muy poca o lo que sea".

"Así que eso lo veo bien, pero repito, eso solo debería llegarle al director de carrera o a tu equipo, en casa es difícil saber leer todas las cosas que están sucediendo en pista", concluyó Alonso.

