Pérez fue al simulador "para entender" la diferencia con Verstappen

Verstappen tuvo un paso absolutamente dominante en el Gran Premio de Bélgica, donde lideró las prácticas del viernes por casi un segundo sobre su más inmediato perseguidor, fue el más rápido en la clasificación por seis décimas sobre su escolta, Carlos Sainz, y el domingo avanzó sin pausa desde el 13° puesto de salida hasta ganar por 17 segundos sobre Sergio Pérez, quien inició segundo la carrera.

El piloto mexicano admitió apenas terminado el gran premio en Spa que Verstappen estuvo "en otro planeta", y este jueves en Zandvoort, escenario del GP de Países Bajos de F1, reconoció que debió ir al simulador de Red Bull para comprender por qué el ritmo del campeón reinante fue tan superior al suyo.

"Sí, fue súper, súper rápido el último fin de semana. Realmente, muy fuerte", dijo Pérez al ser preguntado si el rendimiento de Verstappen lo había sorprendido, antes de agregar que " he estado en el simulador esta semana, tratando de entender todo. Y espero ser capaz de conseguir una marcha más en mi lado".

Consultado cómo planea hacer para que una diferencia semejante con su compañero no lo afecte, Pérez respondió: "Bueno, sólo haciendo todo lo que pueda de mi lado: asegurarme de que entiendo por qué hubo esa diferencia allí. Qué tengo que hacer diferente y cómo puedo explotar más el coche. Y eso es todo, ya sabes. Hay mucho que puedo hacer. No voy a bajar más que eso. Eso es lo que es. Al final del día, también tengo un campeonato y una carrera para luchar. Así que cada fin de semana es una nueva oportunidad".

Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Como ya lo ha hecho desde julio pasado en ocasión del GP de Austria, Pérez insistió en que sigue sin sentirse tan cómodo al volante del RB18, a diferencia de lo que fue al inicio de la temporada, cuando se mostró más cerca de Verstappen y en ocasiones por delante del neerlandés.

"Creo que al principio me sentía más cómodo, cada vez que llegaba a un fin de semana en la primera práctica ya me sentía fácilmente feliz con el balance, y las cosas me salían naturalmente. A medida que avanzó la temporada parece que se ha vuelto más y más difícil. Cada fin de semana tengo que hacer un análisis más profundo. Y sí, no me siento tan cómodo como antes con el coche", dijo.

Cuando se le preguntó si el problema radica en que el coche de Red Bull ahora es más suelto en la parte trasera, algo que va a gusto con el estilo de conducción de Verstappen, el mexicano respondió que hay algo de eso en sus dificultades.

"Es un poco en esa dirección. Obviamente el coche ha evolucionado y ha ido en una determinada dirección. Pero sí, ahora mismo, mi principal objetivo es asegurarme de que soy capaz de controlar el coche", comentó.

