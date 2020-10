Kubica logra su primer podio en un circuito desde la F1 2010

Kubica se clasificó décimo en la parrilla para la segunda de las dos carreras en el circuito belga el domingo, y aprovechó el caos que se presentó delante suyo para saltar al sexto lugar en el inicio.

El piloto polaco decidió prolongar su primer stint y fue el último de los pilotos en entrar en boxes en la vuelta 18, una apuesta estratégica que le permitió adelantar a los Audi de Mike Rockenfeller y Jamie Green para subir al cuarto lugar.

Equipado con neumáticos más frescos, Kubica se acercó al Audi WRT de Ferdinand Habsburg y lo adelantó con facilidad a 12 vueltas del final, terminando finalmente tercero detrás de los protagonistas del campeonato, René Rast y Nico Muller.

Fue el primer podio de Kubica en su temporada de novato en el DTM con ART, equipo cliente de BMW, y el primero en una categoría de primer nivel desde que alcanzó el tercer puesto en el Gran Premio de Bélgica de 2010 con el equipo Renault F1.

Kubica admitió que los incidentes de la carrera en la que se produjeron seis abandonos tuvieron un papel importante en su llegada al podio, pero pensó que el resultado fue una "recompensa" para los mecánicos que reconstruyeron su coche durante la noche tras los problemas técnicos de la primera carrera del sábado.

"Sí, seguro que es inesperado", dijo Kubica después de la carrera. "Creo que hoy (por el domingo) hemos aprovechado nuestras oportunidades. Por supuesto que no podíamos terminar en el podio (sólo por mérito), pero (aparte de) lo que pasó delante de nosotros también mostramos un ritmo bastante bueno en los momentos cruciales".

"Después del abandono de ayer con algunos problemas técnicos, creo que es una gran recompensa por el trabajo duro de los chicos".

"Se siente como un podio. Hace mucho tiempo que no estoy en el podio. Aún así, el tercer puesto no es una victoria, pero siendo realistas no podíamos esperar esto. Nos lo llevamos a casa".

"Es un momento muy importante porque al final nos unimos al DTM esta temporada y tuvimos un comienzo de año muy difícil. Creo que este podio es una gran sensación, un gran día. El tercer puesto no es una victoria, pero aún así es mejor que estar fuera del podio."

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM Photo by: Andreas Beil

Kubica había pasado una campaña de novato muy frustrante antes del fin de semana de Zolder, habiendo anotado un solo punto en las primeras siete rondas, gracias al décimo puesto obtenido en Assen.

Aunque la falta de resultados del piloto polaco se debe en gran medida a su limitada experiencia y a la de ART en el DTM, BMW también se ha visto obligado a jugar en segundo lugar frente a Audi en el segundo año de la era de la Clase Uno.

BMW sólo ha conseguido dos victorias en las primeras 16 carreras del año, lo que ha permitido a Audi asegurarse los títulos de fabricantes, equipos y pilotos.

Kubica admitió que no podía esperar terminar en el podio en 2020 dada su falta de ritmo y la de BMW esta temporada.

"Bueno, para ser sincero mirando la temporada hasta ahora, estábamos luchando para entrar en el top 10 por diferentes razones", dijo Kubica cuando se le preguntó si pensaba que un podio era posible esta temporada.

"Creo que últimamente el rendimiento fue mejor pero un poco inconsistente. Desafortunadamente tuvimos algunos problemas técnicos como el sábado (en Zolder), como en Nurburgring. Algunos errores, algunos malentendidos operativos".

"Para ser honesto, ni siquiera pensé en ello. Siempre me despertaba y pensaba en extraer el máximo. Hemos visto en el DTM que es un poco como una montaña rusa. Especialmente parece que con los BMW, puedes ser un día un héroe y otro día estar muy atrasado".

