Para Kubica, quedarse sin un asiento de F1 en Ferrari se sintió como "sangrar"

Robert Kubica reveló que competir —y ganar— para AF Corse Ferrari en el Campeonato Mundial de Resistencia ayudó a cerrar la profunda herida emocional de su accidente en rally, que interrumpió su carrera en la Fórmula 1.

El 6 de febrero de 2011, Kubica estaba participando en el rally Ronde di Andora como parte de sus actividades extracurriculares cuando sufrió un grave accidente, que le dejó lesiones permanentes en el brazo y la pierna derechos.

El piloto de Renault no solo tuvo que renunciar a aquella campaña de F1, sino que, sin que se supiera en ese momento, ya había firmado un contrato con Ferrari para la temporada 2012.

El acuerdo se vino abajo por el accidente de rally, ya que pasó un año y medio alejado de las carreras, y le llevó seis largos años volver a la acción en un coche de F1.

Sin embargo, Kubica sí volvió a competir en el campeonato mundial en 2019 y brevemente en 2021; lo más importante es que cambió a las carreras de resistencia ese mismo año y terminó ganando las 24 Horas de Le Mans en 2025 con el Ferrari 499P privado de AF Corse, que compartió con Phil Hanson y Ye Yifei.

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Respondiendo a las preguntas de los lectores de Autosport antes de la edición de 2026 de la prueba francesa de resistencia, a Kubica le preguntaron cómo se sintió ganar Le Mans como piloto de Ferrari en el contexto de su incumplido contrato de F1 con Ferrari.

“Tenemos que aclararlo porque al final yo no soy piloto de Ferrari, compito al volante del Ferrari 499P, pero soy piloto de AF Corse”, respondió el polaco.

“Es un poco diferente, por supuesto; es imposible comparar aquellos días en los que al final iba camino de convertirme en piloto de Ferrari en F1. Sin restar mérito a la categoría Hypercar, pero por supuesto cuando estás en la Fórmula 1, creo que como piloto consolidado había dos cosas que siempre tuve como objetivo: ojalá algún día convertirme en campeón del mundo o tener la oportunidad de luchar por ello, y la segunda era convertirme en piloto de Ferrari en F1.

“Así que no logré [ninguna] de ellas, iba camino de convertirme en piloto de Ferrari en F1, desafortunadamente por el accidente no ocurrió.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson Photo by: Marc Fleury

“Seguro que no se pueden comparar, pero tengo que decir que una de las razones por las que a finales de 2023 decidí pilotar para AF Corse fue que… en preguntas anteriores dije que superé todo tipo de malos recuerdos que tenía tras mi accidente; una de las cosas que siempre me desestabilizaba, o que seguía como sangrando un poco, era que probablemente uno de los mayores arrepentimientos fue que nunca logré sentarme al volante de un Ferrari en un coche de F1.

“Por supuesto hay razones técnicas, pero una de las razones por las que dije ‘Sí, iré en esta dirección con AF Corse’ fue que probablemente en el futuro, si no iba, lamentaría haber tenido la oportunidad de conducir un Ferrari en Hypercar y no haberlo hecho. Así que esto también fue una de esas cosas más emocionales que cualquier aspecto técnico; probablemente nunca tendrás este tipo de pensamiento, pero como esa herida seguía sangrando durante muchos años, esta fue, digamos, mi forma de pensar”.

Ahora con 41 años, Kubica terminó séptimo en las 24 Horas de Le Mans de 2026 junto a sus compañeros de equipo, con el podio esquivándolos hasta ahora esta temporada en un Campeonato Mundial de Resistencia muy competitivo, aunque controvertido en medio del secretismo del Balance of Performance.

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