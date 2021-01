Cornejo quedará en observación tras sufrir una conmoción cerebral

Todo cambió de un día a otro para el chileno Ignacio Cornejo, quien pasó de disfrutar ayer de un liderazgo de más de 11 minutos sobre Kevin Benavides en la clasificación general de motos a tener que retirarse de la carrera hoy.

El piloto oficial de Honda tuvo una caída en el km 252 de la etapa 10, disputada entre Neom y Al Ula, que le hizo perder el conocimiento durante varios minutos.

Si bien pudo reponerse y terminar la prueba especial, llegó a 17m42s de Ricky Brabec, cayendo al tercer puesto de la general, a 1m07s de Benavides, nuevo líder.

Pero lo peor llegó minutos después de cruzar la línea de meta –antes de los 159 km finales de enlace hasta el vivac–, cuando ASO confirmó que Cornejo "no se encontraba bien" y que "iba a ser examinado por el equipo médico".

Luego se anunció que Cornejo debía abandonar la carrera por el riesgo de haber sufrido una conmoción cerebral, lo cual fue confirmado a las 19:30, hora de Arabia Saudita.

"Se confirma que ha sufrido una conmoción cerebral", informó ASO. “El escáner que ha pasado es normal. Pasará 24 horas en el hospital de Yeda en observación y también se le hará una resonancia magnética. Está consciente".

El propio Cornejo se refirió a lo vivido a través de un post en sus redes sociales, donde escribió: "Fallamos la misión... Hoy tuve una caída muy fuerte que me dejó inconsciente por unos minutos, pude volver a subirme a la moto, pero muy lento y con la moto toda doblada, hicimos meta en la etapa 10, pero por seguridad tengo que hacerme chequeos por el fuerte golpe en la cabeza”.

"Siento que me pasó un tren por arriba, pero vamos a estar bien. No me queda nada más que agradecer el tremendo apoyo de mi equipo Monster Energy Honda, mi familia, mis entrenadores y a todos ustedes por las buenas vibras. Estuvimos cerca del gran sueño, pero quedará pendiente. Lo siento y gracias por todo".

Lo sucedido este miércoles frena el ascenso de Cornejo en el Dakar, ya que el chileno se encontraba como claro candidato a la victoria tras haber terminado en la cuarta posición en la edición de 2020.

