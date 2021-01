Benavides: "Quiero darlo todo pero sé que todo puede pasar"

La carrera de motos tuvo un quiebre este miércoles en la décima etapa del Dakar 2021 de Arabia Saudita que unió Neom con Al Ula (584 km, 342 cronometrados), donde el chileno Nacho Cornejo, quien comenzó el día con más de 11 minutos al frente, tuvo una caída que lo llevó al abandono a pesar de haber llegado al final de la etapa.

El argentino Kevin Benavides finalizó tercero en la jornada de hoy, a 5m11s del ganador, Ricky Brabec, y pasó a liderar nuevamente la general de la carrera por apenas 51 segundos sobre su compañero de equipo estadounidense, vencedor del Dakar el año pasado.

"Hoy ha sido una etapa muy complicada. He salido abriendo pista e iba muy concentrado hasta el km 80, he tenido ahí un fallo de navegación y he perdido varios minutos hasta encontrar un Way Point. Justo llegó Ricky y me puse detrás de él, pero había muchísimo polvo. Me quedé algo rezagado y ahí seguí toda la etapa", resumió Benavides su etapa del miércoles.

El piloto nacido en la provincia de Salta se mostró dolido por el retiro de Cornejo, a quien le envió un mensaje de aliento y una pronta recuperación.

"He escuchado la noticia de Nacho cuando he llegado al vivac porque venía detrás de mí. Es lamentable escuchar el abandono porque terminó la especial y pensaba que podía continuar. Realmente venía haciendo un trabajo increíble día a día y quiero enviarle muchísima fuerza para que se recupere lo antes posible y sé que volverá fuerte para seguir batallando".

Situaciones como la de Cornejo pueden suceder en cualquier momento en un Dakar, y es por eso que Benavides quiere tomar con tranquilidad lo que queda de carrera, a pesar de estar ante una oportunidad histórica.

"Por nuestra parte seguiremos dándolo todo como equipo y en lo personal quedan dos días muy largos y trataré de luchar por lo que también es mi sueño. Quiero darlo todo, pero soy muy consciente de que todo puede pasar e intentaré seguir con esta calma, con estas energías y tratar de ser muy inteligente, llevar buena navegación y velocidad en lo que queda", finalizó.

Galería: las fotos de Kevin Benavides en el Dakar 2021

