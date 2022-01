¿Cuál fue la razón del caos en la Etapa 2 del Dakar 2022?

Hail.- La primera etapa propiamente dicha del Rally Dakar 2022 ha dinamitado las opciones de muchos de los pilotos candidatos a la victoria final. En un recorrido de 333 km contra el reloj y 181 de enlace en bucle alrededor de Hail, al norte de Arabia Saudí, el caos se ha desatado a apenas 70 kilómetros de meta, en una zona de pistas sinuosas de arena.

Varios de los pilotos principales de motos y coches se han perdido en el kilómetro 257, dejando imágenes sorprendentes en busca del punto de paso correcto. De hecho, el riesgo de sufrir un accidente se ha disparado con la llegada de los vehículos de cuatro ruedas, dado que en el lugar se han cruzado diferentes tipos de máquinas en dirección contraria.

Nani Roma y Carlos Sainz, según ha reconocido el primero, han estado a punto de chocar de frente tras pasar una rasante, librándose por centímetros. Precisamente, el bicampeón del mundo de rallies ha sido el más perjudicado de la jornada, al dejarse más de dos horas en el intento desesperado de encontrar el rumbo correcto.

En el libro de ruta de la etapa 1 del Dakar 2022, el cual ha podido ojear Motorsport.com, en la viñeta del kilómetro 257,6 aparece una bifurcación a derechas en dirección 42º. En la misma viñeta, se especifica que a 200 metros se debe cambiar a un "rumbo medio de 10º [izquierda[ y seguir pista principal". 10 km después, tras otras tres notas, había un Way point oculto (WP C), lo que complicó aún más la cosa, ya que estos solo se validan si se pasa a menos de 200 metros de su centro y sin más indicación que el roadbook. Por ello, muchos decidieron dejarlo atrás y han sancionado con 15 minutos.

"“Era una nota muy simple. La clave es la puntualización de "seguir pista principal". Aquí se equivocaron muchos porque la pista principal después giraba hacia todos lados de rumbo y esto llevó a la confusión. Pero es así, cada día todo el mundo va a quejarse por una nota complicada. Era una nota clara, y además es la misma para todos. Algunos han acertado y otros no", comentó David Castera, director de la carrera, a Motorsport.com después de consultar con Edo Mossi, responsable de roadbook del Dakar.

"Es un trabajo muy complicado, pero hay que entender una cosa, Nasser Al Attiyah no se ha equivocado, lo cual dice que siguiendo las indicaciones se podía encontrar el punto. El único que ha perdido muchísimo tiempo de entre los favoritos ha sido Carlos. No era errónea; como mucho, no era lo suficientemente clara".

Al llegar al vivac de Hail, Sainz mostró su decepción, aunque no quiso profundizar demasiado en los pensamientos que le habían rondado la cabeza durante esas 2 horas interminables yendo y viniendo en las misma zona.

"¿Cuánta gente se ha perdido ahí? O todos somos muy tontos o… Son muchos Dakares, pero bueno… Estoy muy decepcionado, si el Dakar quiere hacerlo así y que en el segundo día de carrera pase lo que ha pasado, es una pena", añadió.

Por su parte, Alex Haro, copiloto de Nani Roma y considerado uno de los top 3 de la especialidad, se mostró contrariado también por la poca claridad de la nota, en la que perdieron alrededor de una hora.

"Básicamente, lo que nos ha pasado es que hemos intentado seguir la pista principal como indicaba, pero se iba mucho del rumbo 10º… hasta 300º. Y ha habido un momento en el que hemos visto a otro coche por la derecha y nos hemos ido hacia allí. Pero nos hemos dado cuenta de que íbamos mal y hemos vuelto al inicio. Siguiendo el rumbo 10º hemos avanzado, pero llegaba un punto que no se podía saber cuál era la pista correcta, de tantas trazadas que había", aseguró el catalán en el vivac de Hail ante la pregunta de Motorsport.com.

"El problema de Arabia Saudí es que son pistas en mitad del desierto. En España estamos acostumbrados a que hay vegetación a los lados, con taludes y de ahi no te sales. Aquí no están nada marcadas y cuando pasa el equipo de reconocimiento despacio, para él es una pista, pero cuando llegan más vehículos, todo se revuelve. Era un punto confuso, sencillamente".

"El problemas es que antes cuando teníamos a los mapmen, podías verificar pequeños detalles de la organización. Ahora tienen que aceptar que hay cosas que se puede malinterpretar. Pero ya les dije el año pasado que no se puede dar una pista como referencia en un terreno como este y con tantos participantes".

"Aceptamos la navegación difícil, pero cuando tú exiges, tienes que ser perfecto. Me parece bien que no haya mapmen [expertos en analizar mapas prohibidos desde 2020], que no haya ayuda externa, pero entonces el roadbook tiene que ser impecable. Y cuando se pierden tantos coches y motos, es que algo hay", añadir Nani Roma.

Por su parte, Txema Villalobos, copiloto de Isidre Esteve en el Repsol Rally Team, respalda este tipo de navegación: "Era una trampa que pone la organización para hacerlo más interesante, pero esta es la navegación que toca para un Dakar".

Los ganadores de la etapa y líderes de la general con más de 12 minutos de ventaja, aseguraron que la clave era "simplemente" seguir el roadbook.

"No ha podido irnos mejor después de empezar 10º esta mañana y haber ganado la etapa sin errores. Todos los coches de delante se perdieron. Simplemente seguimos el roadbook y Loeb nos siguió a nosotros, que fue muy afortunado. Había trazadas por todos lados y era difícil seguir el camino, pero simplemente no hicimos cosas locas fuera de la pista y esa fue la clave: seguir la pista", comentó Matthieu Baumel, copiloto de Nasser Al Attiyah.

"Matthieu ha hecho un trabajo tremendo, sobre todo en la segunda parte de la etapa. Ha habido un momento en el que hemos visto una pista que iba un poco hacia la derecha, pero él me ha dicho 'no, tú a la izquierda', y en el waypoint siguiente se ha visto que llevaba razón. No es momento de controlar la carrera", añadió el qatarí.