Fuerte cruce de declaraciones entre Audi y el jefe del Dakar

Al Qaisumah.- Los ecos de la ácida polémica de la etapa 1 del Rally Dakar 2022, en la que muchos de los favoritos perdieron una ingente cantidad de tiempo en el kilómetro 257,6 de la especial, siguen resonando con fuerza en el vivac de Al Qaisumah, a 100 km de la frontera con Kuwait.

Las voces más beligerantes, al menos públicamente, han sido las del equipo Audi Sport, que han expresado su contrariedad y disconformidad con el libro de ruta y con las explicaciones dadas por ASO en las últimas horas. Aunque aún no han ejercido su derecho a reclamar, siguen estudiándolo y para ello tendrán 24 horas una vez los resultados del domingo se publiquen de manera oficial… algo que se ha producido este lunes a las 17.25 hora local (8:25 de México y 11:25 de Argentina).

No obstante, a nivel legal, el reglamento del Mundial FIA de Rally-Raid establece en el artículo 14.2.1 del reglamento deportivo que “El roadbook está creado y revisado por profesionales. Ninguna queja se puede registrar contra las indicaciones del roadbook”.

“Hemos tenido muchas discusiones en las últimas 24 horas y aún consideramos que el roadbook no estaba correcto. Si marcaba un rumbo medio de 10º y luego tenemos que ir en dirección 280º, creo que la desviación es un poco grande, digámoslo de esta manera. Se perdieron muchísimos competidores y esto es lo realmente sorprendente. Por el momento, el organizador no ha aceptado nada y dice que lo ha hecho todo bien, lo cual es una lástima, porque no se debería correr así”, comentó Sven Quandt, jefe de Q Motorsport, socio principal de Audi Sport en el Dakar.

“Algunos equipos lo encontraron, pero fueron directamente a la izquierda y es sorprendente cómo lo encontraron, la verdad. Está claro que es incorrecto, todo el mundo lo entiende. Pero la normativa dice que no puedes presentar una protesta contra el roadbook, pero si cometen un error así, nos complican mucho la vida. El roadbook debería ser mucho más preciso”.

Pero la polémica se ha desatado porque el directivo alemán pareció insinuar en declaraciones a Teledeporte el domingo que Al Attiyah y Baumel sabían algo más que el resto.

“Es gracioso que solo un coche haya sido capaz de encontrar el camino correcto... Creemos que debían tener otra información, porque de otra manera era imposible encontrar ese camino”, soltó.

Aunque este lunes quiso matizar sus palabras: “No lo dije así [que Al Attiyah tuviera información extra]. Lo único que dije es que lo obvio es que solo dos coches no se equivocaron y siguieron el rumbo correcto, así como algunas pocas motos. Tal vez son súper inteligentes y lo consiguieron”.

David Castera, director del Dakar, quiso contestar a Quandt en declaraciones recogidas por AFP.

"Me parece un poco chocante hacer acusaciones tan grandes sin pruebas. La parte confidencial del recorrido se ha reforzado mucho. Mathieu [Baumel, copiloto de Al Attiyah] no puede tener el mapa. No puede estudiar el recorrido de antemano. Según Sven Quandt, es posible que le hayan dado la pista [GPS]. Pero para seguir la pista, necesitas un teléfono y un GPS. Esto está ahora prohibido”.

“Desde hace dos años tenemos un sistema de vigilancia de los coches por videocámara. Hay una vista frontal de la tripulación y una vista trasera. Vemos lo que hacen con las manos durante toda la etapa. Desde la noche [del domingo], mis equipos han estado mirando la parte en la que los pilotos se equivocaron. No hay irregularidades”.

